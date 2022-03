Den kinesiske sprintsensasjonen: – Kun Klæbo som kan matche ham

– Hestk*k! Ufarlig! Takk!

Langrennsløperen Wang Qiang fra Kina har lært seg litt (!) norsk…

Kineseren skylder på sitt støtteapparat når det gjelder valg av ord. Språkbruken passet kanskje ikke så godt der vi møter Wang Qiang foran løpene i Falun.

Han og resten av det kinesiske laget er nemlig innlosjert på et nonnekloster utenfor byen, Birgittagården.

– Andreplassen i Drammen var viktig for meg, det gir selvtillit og jeg høster hele tiden erfaring, forklarer 28-åringen overfor TV 2.

Wang Qiang fra Kina jubler for andreplass i finalen i langrenn, sprint i verdenscupen i Drammen Foto: Lise Åserud / NTB

OL på hjemmebane var selvsagt det store målet i vinter og han imponerte i prologen. Alt så lovende ut, men i kvartfinalen ble han for ivrig og hindret Pål Golberg såpass at han ble plassert sist i sitt felt.

– Det var selvsagt leit, men jeg lærer hele tiden, sier han om hendelsen. Jeg lover at jeg aldri mer skal ødelegge for dine landsmenn, legger Wang Qiang til.

I kvartfinalen på OL-sprinten gikk det galt. Og Wang tok med seg Golberg i dragsuget. Foto: MARKO DJURICA

Overraskelsesmannen fra Kina deltok også under OL i 2018 i Pyongyang. Der var han verdensberømt en kort stund: Han ledet nemlig 15 kilometer etter 6 kilometer med nesten fem minutter på Dario Cologna som vant løpet. De fleste som var der var sikker på at dette var en datafeil. Men, nei, Wang hadde tatt en snarvei og gått tre kilometer for kort. Og han ble diskvalifisert.

I dag viser han med kroppsspråk at han er oppgitt over det som hendte. Etter det som skjedde i Drammen for en uke siden, der han ble andremann, er plutselig Wang Qiang blant favorittene i fredagens sprint.

15 kilometeren i Pyeongchang-OL ble innholdsrik for kineseren. Foto: CARLOS BARRIA

– Wang har en hurtighet som er helt rå, jeg tror kun det er Johannes Høsflot Klæbo som kan matche Wang, sier Bernhard Rønning som er trener og smører for det kinesiske laget.

– Hvordan har du, Wang, blitt så rask, hvor mye er medfødt og hvor mye skyldes trening?

– Jeg vet ikke helt, men jeg har mye å takke min mamma for. Hun er ekstremt rask og løper fort.

– Går hun på ski?

– Nei, nei, men som sagt veldig rask til beins. Hun har løpt mye. Jeg tror jeg har arvet mye av hurtigheten min fra henne. Min pappa er bedre på utholdenhet.

Wang forteller at han begynte tidlig å gå på ski på hjemstedet Yichun, som ligger et par timers flytur fra hovedstaden, Beijing.

– Jeg likte å gå på ski og begynte såvidt å konkurrere som 15-åring og hevdet meg bra.

– Hadde du noe idol i oppveksten?

– Petter Northug.

– Flere løpere mener at du går litt uryddig felt, det er ikke Northug som har lært deg det?

– Nei, nei, jeg fant klipp med Northug på YouTube og så på hvordan han spurtet. Veldig fascinerende. Og, ja, jeg har sikkert mye å lære når det gjelder taktiske valg. Jeg håper å bli enda bedre på ski og lære mye mer engelsk til neste sesong, avslutter Wang Quiang.