Plutselige flommer rammet Australia – se video

22 personer har omkommet i Australia etter at flom har rammet store deler av østkysten. Se timelapsevideo av den ekstreme flommen.

Statsminister Scott Morrison har kunngjort nasjonal nødsituasjon i delstatene New South Wales og Queensland, ifølge 9news.com.



22 mennesker er omkommet siden de voldsomme og plutselige flommene rammet landet 24. februar.

Se timelapsevideo av de enorme vannmengdene øverst i saken.

– Det vil sikre at alle våre beredskapskrefter er tilgjengelige, og at vi skjærer gjennom ethvert byråkrati når det gjelder å levere tjenester og støtte på bakken, uttalte Morrison onsdag.

En kvinne padler en tur i forstaden Windsor utenfor Sydney onsdag 9. mars. (Photo by Muhammad FAROOQ / AFP) Foto: MUHAMMAD FAROOQ

Ledelsen i delstatene mener imidlertid at tiltakene kommer for sent.

– Den nasjonale nødsituasjonen burde vært kunngjort for en uke siden, sier delstatsministreren for Queensland, Annastacia Palaszczuk.

Regnet avtok onsdag, men det er fortsatt mange tusen mennesker evakuert fra hjemmene sine i New South Wales. inkludert fra et titall forsteder til Sydney.

Sydney ble rammet av plutselige oversvømmelser og flere jordskred tirsdag. Mange veier er fortsatt blokkert av løse gjenstander som er revet løs.

– Gårsdagen var bisarr. Det var intenst. Det var bibelske proporsjoner, sa ordfører i Northern Beaches, Michael Regan, til Nine Network TV.

En kontainer ligger å flyter i Camden som er en forstad av Sydney, 8. mars AFP Foto: MUHAMMAD FAROOQ

Det er første gang en erklæring om nasjonal nødssituasjon er tatt i bruk etter at en lov som åpner for dette, trådte i kraft i desember 2020.

Loven ble utformet som et svar på katastrofale skogbranner som herjet sommeren i forveien på den sørlige halvkule.

Kirken i Lismore var oversvømt 28. februar. Foto: BRADLEY RICHARDSON

Mer enn 20.000 hjem og bedrifter hadde blitt oversvømmet i det sørøstlige Queensland og 13 mennesker døde.

Samtidig har Sydney, som er Australias mest folkerike by, gjennomgått den våteste starten på ett år som noen gang er registrert. Flere forsteder rundt storbyen er rammet av flom.

Siden årsskiftet har byen opplevd regn som utgjør nesten 75 prosent av gjennomsnittlig årlig nedbør.

En lamafarm utenfor Sydney evakueres 3. mars. Foto: MUHAMMAD FAROOQ

Etter 16 dager med uavbrutt regn, avtok nedbøren onsdag.

Det er imidlertid fortsatt farlige forhold for surfere, elvene kan fortsette å stige og store områder er rammet av flom.

I nabostaten Queensland varsler meteorologene kraftig vind, store haglbyger og et kraftig nedbørssenter.

Millionbyen Brisbane er også rammet. Dette bildet er fra 28. februar. Foto: PATRICK HAMILTON

Mange veier, broer og skoler er stengt på grunn av flommen.

Det er satt inn 2500 militært personell for å bistå i de flomrammede områdene i New South Wales.

