Titter opp fra ørnens vinge: – Ikke photoshop

Bergenser Robin Strand ble vitne til et naturøyeblikk av de sjeldne og knipset et bilde av det. Flere lar seg imponere av bildet, mens noen lurer på om det kan være photoshoppet.

Hobbyfotograf Robin Strand pleier å fotografere både små og store fugler utenfor hjemmet sitt i Nordås utenfor Bergen.

Sist uke fanget han et øyeblikk på kamera som han ikke har klart før.

– Det er mer stas å kunne ta bilde av litt uvanlig adferd enn av rene artsportretter, sier Strand til TV 2.

Det var Bergensavisen som først omtalte saken.

Irritert ørn

Strand var på utkikk etter actionbilder av fugler da han plutselig så en ørn som kom flyvende. Like bak ørnen fløy det også en kråke.

– Kråken var ilter, som de pleier å være overfor rovfugler, og var temmelig nærgående, sier fotografen.

Videre forteller han at det skjedde noe bemerkelsesverdig – som han også fikk knipset et bilde av.

– Det spesielle her var at kråka et øyeblikk satte seg på ryggen til ørnen med helt sammenfoldete vinger, forteller Strand.

Fotografen forteller at han har sett kråker og måker som prøver å få bort ørner fra området deres, men han har aldri sett at de har satt seg på en annen fugls rygg før.

Ørnen skal ha blitt tydelig irritert og snudde hodet sitt flere ganger og skrek mot kråken.

– Ikke juks

Strand sier til TV 2 at det ikke er vanlig å vitne et slikt øyeblikk med to fugler, flere har også undret seg over om bildet kan være photoshoppet.

HOBBYFOTOGRAF: Robin Strand fotograferte kråken og ørnen utenfor Bergen. Foto: Robin Strand

Det understreker han at det ikke er.

– Her er det overhode ikke noe juks. Det ville vært helt utenkelig for min del å gjøre.

Bergenseren forteller videre at han har tatt mange lignende bilder før, men ikke et der fuglene har en slik nærkontakt som nå.

Etter at Strand la ut bildet på Facebook har tilbakemeldingene for det meste vært positive.

Noen få har tvilt på hvor ekte bildet er.

– Dem om det, men kan jo samtidig godt forstå at noen er skeptiske til en så uvanlig hendelse, for vi har jo sett eksempler på manipulerte bilder av lignende tidligere, forteller han.

Skeptisk

Organisasjonskonsulent i Birdlife Norge, Morten Ree, sier til Bergensavisen at bildet til Strand er for godt til å være sant.

– I dagens fotoverden, hvor motoren i kameraet sørger for et utall bilder av hver situasjon, tror jeg at bildet fanger opp akkurat det øyeblikk hvor kråken slår sammen vingene mellom sine vingeslag, sier Ree til BA og fortsetter:

– Men det er et morsomt bilde som nok vil vekke en del diskusjoner.

Ree bekrefter at det er vanlig at kråker trakasserer rovfugler, men hevder det er usannsynlig at kråken har landet på ørnens vinge i luften.