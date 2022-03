Disney+ og TV 2 Play går sammen om et helt nytt tilbud

Den nye avtalen mellom TV 2 og The Walt Disney Company Nordic & Baltic gjør at norske abonnenter fra og med i sommer kan få Disney+ i TV 2 Play-pakken.

Samarbeidet mellom TV 2 og The Walt Disney Company Nordic innebærer at Disney+ vil inngå i et unikt samarbeid, skriver TV 2 i en pressemelding.

– Vi er veldig fornøyde med å forene krefter med TV 2, og med å løfte det suverene strømmetilbudet deres med tusenvis av filmer og serier i verdensklasse fra Disney-studioene våre, sier Hans van Rijn, SVP og Country Manager for The Walt Disney Company Nordic & Baltic.



Han legger til at den nye pakken vil gi norske forbrukere tilgang til alt de trenger av nyheter, sport og underholdning

Forsterker samarbeid

Avtalen vil gi abonnenter av TV 2 Play tilgang til Disney+ i tillegg til norsk kvalitetsunderholdning, nyheter og de store sportsarrangementene de allerede får via TV 2 Play.

– Avtalen forsterker vårt historisk gode samarbeid med TV 2s eier, Egmont, og vi ser med dette tilbudet frem til å jobbe enda tettere med dem.

Disney+ blir inkludert i ulike pakker fra TV 2 Play. Tjenesten blir tilgjengelig på den samme, selvstendige tekniske plattformen som i dag.

– Verdifull utvidelse

– At Disney+ skal inngå i tilbudet vårt til kundene, betyr at de kan få tilgang til noe av det beste innholdet i verden. Dette blir en verdifull utvidelse av TV 2 Play-universet, noe vi vet seerne våre vil sette stor pris på, sier Olav T. Sandnes, konsernsjef og sjefredaktør i TV 2.

Han sier TV 2 alltid har hatt populære Disney-titler som en del av tilbudet.

– Et styrket samarbeid mellom Disney og TV 2 er gode nyheter for alle dem som elsker internasjonalt innhold på TV 2 Play, sier Sandnes.