Kjørte «drømmebil» mens justisministeren redegjorde for flyktninger

I et innlegg på Facebook langer Sylvi Listhaug (FrP) hardt ut mot finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som prøvekjørte en Ford F-150 Shelby med «monsterkrefter» direkte i programmet Broom på TV 2.

– Amaroken min framstår som en liten Golf, mente Vedum, og fortsatte begeistret:

– Det er en kongebil!

Vedum hoppet inn i bilen og deltok i direktesendingen fra klokken 10.00 torsdag, på samme tid som justisminister Emilie Mehl (Sp) startet sin redegjørelse i stortingssalen om situasjonen for ukrainske flyktninger.

– Samtidig som landets justisminister redegjør for Stortinget om flyktningsituasjonen i Europa, velger finansminister Vedum å prøvekjøre drømmebilen direkte på TV 2, skriver Listhaug i sitt innlegg.

Hun påpeker videre at Vedum flirer og koser seg, mens norske bilister blir flådd ved pumpene.

– Vedum avviser å gjøre noe for å hjelpe. Er det bare jeg som syns dette er spesielt? avslutter hun.

Innlegget har fått flere tusen «likes» og er flittig kommentert på Facebook.

Sendingen avsluttes med at Vedum sier at han må tilbake til finansdepartementet.

– Men dette var artigere, ler han.

Vedum ønsker ikke å gå inn i en debatt med Listhaug om dette, men sier følgende i en kommentar.

«Jeg ble spurt av TV 2 om å stille opp i deres program som handler om bil, bilglede og avgiftspolitikk. Her skulle jeg blant annet svare på spørsmål fra folk i hele landet om bil og avgifter. Dette takket jeg ja til. At Listhaug ønsker å sette denne deltakelsen opp mot krigen i Ukraina må stå for hennes egen regning. Jeg har ingen kommentar til det».

Åpner for avgiftskutt

Finansministeren åpner i sendingen for at det kan bli aktuelt å sette ned avgiftene på bensin og diesel.

–Over tid kan vi ikke ha så høye priser, fastslår han.

Vedum avviser at det kan komme en støtteordning tilsvarende strømstøtten.

– En støtteordning er ikke aktuell, da er det snakk om avgiftsgrep, sier han.

Finansministeren sier det er hans mål å få ned prisene, men framholder at han ikke har makten alene.

Avgiftene på drivstoff består av veibruksavgift, CO2-avgift og moms. Regjeringen har som mål å tredoble CO2-avgiften fram til 2030 for å få kuttet klimautslippene i tråd med Parisavtalen.

– Vil ikke kutt i avgiftene stå i motstrid til målene om å kutte i klimautslipp?

– Denne situasjonen er ekstraordinær og jeg ønsker ikke å sette klimaarbeidet opp mot krigen, sier Vedum til TV 2.

Vedum understreker at drivstoffprisene har skutt i været på grunn av krigen, og ikke regjeringens politikk.

Vedum fyller bensin - dette ble prislappen

– Det er en svært krevende situasjon i Europa. Først og fremst er dette forferdelig for de som oppholder seg i Ukraina og føler krigen på kroppen. I tillegg gjør denne situasjonen at råvareprisene øker, noe som gjør at bensin og dieselprisen har skutt i været. Dette har skjedd tross i at avgiftsnivået til regjeringen er uendret, sier han.

Partifelle skuffet over Vedum

Veum fikk onsdag flengende kritikk fra nestlederen i Ringsaker Sp, Odd Amund Lundberg, som krevde at finansministeren kommer raskt på banen med avgiftskutt.

– Jeg vil si at jeg er skuffet over partilederen, og jeg ønsker at man nå skal lene seg framover, sa Lundberg til TV 2.

Også Sps stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen krevde at avgiftene blir senket.

Finansministeren understreket at også han synes prisene er altfor høye, og lover at regjeringen vil ta skatte- og avgiftsgrep hvis prisene er på et samme høye nivået over tid.

– Jeg skjønner godt at folk er frustrerte, og at dette gjøre hverdagen vanskeligere for alle som er avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp. Dersom denne situasjonen nå fortsetter, så kan ikke vi som regjering sitte stille å se på de konsekvensene det har for folk, sier Vedum i dag.

Vil fjerne avgiftene

I en pressemelding torsdag ettermiddag foreslår Frp å fjerne avgiftene på bensin og diesel, og ber regjeringen også vurdere å redusere eller fjerne moms på drivstoff dersom prisutviklingen fortsetter.

– Vi står nå i en helt ekstraordinær situasjon. Folk har aldri opplevd høyere priser på bensin og diesel, samtidig som pengene renner i statskassa som følge av olje- og gassprisene. Dette handler om å stille opp for folk i en svært vanskelig situasjon, sier Listhaug.

Partileder Sylvi Listhaug (FrP) krever lavere bensin- og dieselpriser.Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby

Fremskrittspartiet fremmer også forslag om å fjerne både veibruksavgiften og Co2-avgiften på drivstoff. Det vil gi om lag åtte kroner lavere pumpepris på bensin og sju kroner lavere pumpepris på diesel, ifølge partiet.

– Folk bruker ikke bilen for moro skyld de bruker den for å komme seg frem. Vi er et langstrakt land der folk er avhengig av bilen. Det skulle bare mangle at vi ikke bruker noe av ekstrainntektene og stiller opp for innbyggerne, sier Listhaug.