Fotballeder stempler norske regler som verst i Europa

Kristian Eriksen er den siste i rekken: HamKam-spilleren ønsker seg til Rosenborg og hevder at han er blitt lovet muntlig at HamKam ikke skal stille seg i veien for en overgang.

HamKam nekter på dette - og det er kanskje ikke så rart: Slike avtaler er nemlig ikke tillatt i norsk fotball.

– For min del er dette enkelt, vi er klokkerklare på reglementet. Det er ikke lov, sier HamKam-sportssjef Espen Olsen til TV 2.

HEVDER HAN HADDE MUNTLIG AVTALE: HamKams Kristian Eriksen. Foto: Javad Parsa

Så sent som i 2019 ble Start bøtelagt for blant annet dette.



Nå mener flere det er på høy tid å tillate norske klubber å ha med utkjøpsklausuler, blant dem Sarpsborg 08-sportssjef Thomas Berntsen.

– Selvfølgelig bør det være et overgangstak i norske kontrakter, sier han engasjert til TV 2.

I de fleste andre land, blant dem Sverige, Danmark og Spania, er det tillatt med utkjøpsklausuler.

– Jeg tror ikke det er vi som setter standarden for resten av Europa. Ja, ute i Europa kan de kanskje se etter oss når det gjelder langrenn, men jeg tror dessverre ikke det er slik når det gjelder fotball, sier Berntsen.

Han møter imidlertid motbør av sportssjefen som har blitt beskyldt for å tilby Kristian Eriksen en muntlig avtale.

For selv om Espen Olsen har havnet i en offentlig diskusjon med egen spiller, tror han ikke veien å gå er å tillate utkjøpsklausuler.

– Det ville jeg ikke likt. Et eksempel: hvis jeg skriver en femårskontrakt med en unggutt, med en utkjøpsklausul på én million. Og så kommer Manchester United og vil kjøpe ham til sommeren, og vi må selge for én million. Det ville vært veldig ødeleggende, synes jeg. Da måtte utkjøpsklausulene vært kunstig høye hver gang. Det ville ødelagt for Norge som har så liten økonomi, det ville ødelagt muligheten for å tjene masse penger. Det ville vært stusselig for Bodø/Glimt hvis Erik Botheim hadde en utkjøpsklausul på fem millioner, sier HamKam-sportssjefen.

Thomas Berntsen forstår Botheim-argumentasjonen, men mener det ikke holder i det store bildet:

KRITISK: – Slik det er nå har vi de strengeste kontraktene og de dårligste konkurranseforholdene, mener sportssjef i Sarpsborg 08, Thomas Berntsen. Foto: Berit Roald

– Selv om det er tillatt med overgangsklausuler, så kunne jo det vært at Bodø/Glimt kunne fått den summen likevel. Det ville jo vært opp til Bodø/Glimt. Se på Erling Braut Haaland: Da han signerte for Dortmund, var utkjøpsklausulen på han 750 millioner ekstremt mye. Nå er det ikke så mye lenger. Det handler om å sette klausulen høyt nok da. Ja, i noen tilfeller kan du kanskje gå glipp av penger, men jeg tror vi er nødt til å tilpasse oss og lære av markedet. Som sportssjef kan det kanskje bli litt vrient og utfordrende, men det kan også være en mulighet, sier Berntsen.

Skal utrede nytt regelverk

Overfor Eurosport har Norges Fotballforbund tidligere forklart forbudet med at klubbene selv har ønsket dette.

Nå åpner imidlertid Norsk Toppfotball – som i praksis er klubbene – opp for at man skal gjøre en ny vurdering av spørsmålet.

GENTLEMAN´S AGREEMENT: Brann lovet Japhet Sery Larsen at han skulle få gå til Bodø/Glimt, noe som er ulovlig, men slapp unna straff. Foto: Marit Hommedal

– Jeg oppfatter ikke at dette er et stort tema på klubbnivå, men det jeg kan si er at vi ønsker mest mulig like konkurransevilkår som andre klubber i Europa. Derfor har vi startet med å se på det, sier sportssjef Øystein Neerland i Norsk Toppfotball.

– Ser du for deg at det ender med en endring?

– Det er for tidlig å si noe om nå. Men det er i så fall opp til klubbene å beslutte, sier Neerland.



Thomas Berntsen er klokkeklar på sitt synspunkt.

– Slik det er nå har vi de strengeste kontraktene og de dårligste konkurranseforholdene. Alle snakker om at vi må ha tak i de store pengene ute i den store verden; da må det i så fall være slik at vi er konkurransedyktige på kontraktsforhold, sier Berntsen.

Han gir et eksempel:

– Hvis vi kan ha et tak i kontrakten, så vil det være mye enklere for oss å få tak i et stort talent fra Sverige. Om jeg kan si: «Hør her, om to år garanterer jeg at du skal få bli solgt om vi får tilbud på det og det», så sier det seg selv at det er mer attraktivt å velge oss da. På den måten slipper du også de vanskelige casene som er i media nå, sier Berntsen.

– Folk tyr til innersvinger

Han viser til eksemplene TV 2 har henvist til: Kristian Eriksen og Japhet Sery Larsens overgang fra Brann til Bodø/Glimt.

I den overgangen, var sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen åpen på at klubben hadde en «gentleman's agreement» om at stopperen kunne forlate Brann ved et nedrykk og om klubben fikk et tilbud de var fornøyde med.



NFF varslet at de ville se nærmere på saken, men Brann slapp unna straff.

Thomas Berntsen mener folk dagens regelverk bidrar til løse, muntlige avtaler.

– Vi er vel ikke født i går... Det er jo sånn det blir: Når vi er så rigide som vi er, så blir det tatt litt innersvinger. Da blir det ofte litt diffuse ting: Han sa det, og han sa det. Det er ikke bra det heller, sier sportssjefen.



I Stabæk oppfatter ikke daglig leder Jon Tunold at det er praksis i norsk fotball.



– Muntlige avtaler er jo som regel ikke verdt noe, så det gjør vi aldri. Men det vi kan si er at hvis det kommer et bud, så skal ikke vi legge hindringer for det. Men å inngå avtaler om at du skal selges, det gjør vi aldri, sier Tunold.

Han mener norsk fotball bør tenke seg om før de eventuelt endrer på regelverket. Han frykter spillere og agenter vil presse på for å gjøre utkjøpsklausulen lavest mulig.

– Det er en utfordrende sak. Utfordringene kan være at man i en budsituasjon blir tvunget til å godta en lav utkjøpsklausul. Norsk fotball er jo avhengig av høyere inntekter, og det frykter jeg at utkjøpsklausuler kan være en hindring for, sier han.

I Sarpsborg mener Thomas Berntsen at norske klubber slik det er nå ofte havner i en skvis dersom en spiller virkelig vil forlate klubben.

– I Norge er det nesten bare Bodø/Glimt som kan si nei til å selge en spiller. I andre klubber vil et salg i stor grad presses fram av kreftene rundt. Det er slik markedskreftene fungerer. Utkjøpsklausuler vil gjøre det mindre uoversiktig og lettere å forholde seg til, sier han.

Uansett hilser sportssjefen velkommen en utredning på norske overgangsregler.

– Ta kontraktene for eksempel: I Norge er det ikke lov å skrive opsjon på ett år til. Overalt i hele verden er det lov! Kontraktene i Norge er de minst manøvrerbare i hele Europa. I vårt eget hjem må vi i det minste klare å lage forutsetninger som gjør oss konkurransedyktige, mener Berntsen.