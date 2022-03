Storbritannia faser ut russisk olje

Som følge av den russiske invasjonen av Ukraina annonserer nå Storbritannia at de vil fase ut importen av russisk olje.

Det skriver departementet for næringsliv, energi og industrialisering i en pressemelding.

Beslutningen er begrunnet i den ulovlige invasjonen av Ukraina.

Importen skal fases ut innen slutten av året står det, sier Storbritannias nærings- og energisekretær Kwasi Kwarteng.

Utfasingen skjer ikke umiddelbart fordi Storbritannia trenger tid til å justere forsyningskjedene og for å kunne gi støtte til industrien og forbrukerne.

Importen av russisk olje utgjør 44 prosent av Russlands eksport og 17 prosent av den britiske regjerings inntekt fra skatt.

– Dette vil øke det internasjonale presset på Russlands økonomi, står det i pressemeldingen.

Det jobbes nå med å få på plass alternative leverandører av olje, men i mellomtiden vil det bli importert russisk olje for å sikre kontinuitet i forsyningen.

– I samarbeid med industrien er vi sikre på at dette kan oppnås i løpet av året, noe som gir nok tid for bedrifter til å tilpasse seg og skre at forbrukerne er beskyttet, sier statsminister Boris Johnson.

Utfasingen kommer i tillegg til de allerede eksisterende sanksjonene mot Russland.

Storbritannia er ikke avhengig av russisk naturgass fordi det bare utgjør mindre enn fire prosent av forsyningen. Det undersøkes nå om dette kan reduseres ytterligere.