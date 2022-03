Ny komet: Tenker som Sagosen

Ubeseiret i REMA 1000-ligaen og seriegullet er sikret. I mai står NM-finalen for tur og de er klare for åttendedelsfinale i Champions League: Elverum har hatt en rekordsesong.

Og Tobias Schjølberg Grøndahl har tatt rollen som anfører og styrt laget til suksess.

– Jeg har egentlig gjort det siden jeg var liten. Det er ikke noe vits å tenke at det er større enn det egentlig er, fordi du skal bare gjøre det du er best på og det du alltid har gjort, forteller Grøndahl om rollen som sjef i angrepsspillet til Norges beste lag.

– Du er ikke gamle karen heller..

– Jeg er ikke det, vet du. Mange kunne sagt at jeg er en liten dritt som de ikke gidder å høre på, men jeg får den responsen jeg vil ha og det har gått veldig bra så langt vil jeg si, sier 21-åringen som har scoret 73 mål hittil i sesongens Champions League.

Vil ta styringen på landslaget

Grøndahl fikk sin offisielle debut på seniorlandslaget 5.januar 2021. Da møtte Norge Hviterussland i EM-kvalifisering, men det var det såkalte «Nødlandslaget» som spilte kvalifiseringen.

Nå er 21-åringen tatt ut til Golden League med A-laget.

– Jeg føler selv at jeg har vært klar for det ganske lenge. Å bli tatt ut nå er selvfølgelig utrolig kult og det er uten tvil en stor drøm å spille med flagget på brystet på den største scenen.

SERIEGULL: Elverum har allerede sikret gullet i REMA 1000-ligaen. Tobias Schjølberg Grøndahl har scoret 74 mål på 22 kamper. Foto: Annika Byrde

Til tross for å ha tatt håndball-Europa med storm denne sesongen, ble ikke bakspilleren tatt ut Golden League i oktober i fjor eller i Christian Berges EM-tropp i januar.

– Selvfølgelig er det kjipt å ikke bli tatt ut når du føler at du har gjort nesten så bra som du kan gjøre det. Men man jakter alltid utvikling og for min del, når jeg ikke blir tatt ut på sånne ting, så må jeg jobbe enda hardere og jeg pusher meg selv til å bli enda bedre. Så det er kult å endelig få muligheten.

17.-20.mars møter de norske Håndballgutta Danmark, Frankrike og Spania i Golden League. Da får Elverum-spilleren vist seg på den store scenen.

– Hva tror du Tobias kan bidra med på landslaget?

– Jeg har blitt tatt med på grunn av det jeg gjør i Elverum, og det er å styre angrepet og bidra med småavtaler. Samtidig det å sette ordentlig fart i ballen og sette noen tøffe satsninger. Jeg liker dueller og å sette opp andre lagkamerater. Jeg kommer til å gå inn på landslaget og gjøre som jeg gjør i Elverum, og så får vi satse på at folk blir fornøyde der også.

– Ta kommando?

– Ta kommando, ja. Det er det ingen tvil om, slår bakspilleren fast.

Likner Sagosen

Lagkamerat i Elverum, Sindre Heldal, mener Grøndahl har all grunn til å komme inn på landslaget med god selvtillit.

– Med den sesongen han har hatt, så skal han ha selvtillit. Han har hatt en kjempesesong. Jeg føler at selv om han sier at han vil inn og styre det, så er jeg ikke redd for at han skal komme på samling og trekke seg. Han kommer til å gjøre det han sier, forteller Heldal som også er kalt inn til Golden League.

Tidligere Elverumspiller og nåværende markedssjef i Elverum, Kalle Björkman, sammenligner mentaliteten til Bærumsgutten med en av verdens beste spillere: Sander Sagosen:

– Det finnes spillere i dette landet, blant annet en som i 2015 sa at han skulle ta landet til medaljer og gull. Han har hatt en fantastisk karriere, Sander Sagosen, så jeg tenker at Tobias kan få til noe av det samme. Det finnes ingen begrensninger for hva han kan få til, forteller Björkman.

– Han har motbevist alle som sa at han var for liten for dette nivået og at han ikke har fysikk til det. Han har gjort en helt fantastisk sesong, legger Björkman til.

SAMMENLIGNES: Tobias Schjølberg Grøndahls offensive tankesett sammenlignes med Sander Sagosen. Foto: Annika Byrde / NTB

