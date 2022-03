Frp krever avgiftskutt: – Dramatisk

– Nå begynner det å bli veldig dramatisk for folk flest, sier Hans Andreas Limi (Frp), som krever at regjeringen kommer med akuttiltak for å få ned de høye prisene på bensin og diesel.

Frps gruppe på Stortinget jobber nå med å utarbeide et forslag om å få senket de høye drivstoffprisene, opplyser parlamentarisk nestleder Hans Andreas Limi.

Han viser til at prisene på bensin og diesel stiger samtidig som folk opplever høye matvareprisene og må betale mer i renteutgifter på lån..

– Da må regjeringen og Stortinget ta initiativ til å dempe konsekvensene av alle disse negative faktorene som slår inn samtidig. Og da snakker vi altså akuttiltak fordi at nå begynner det å bli veldig dramatisk for folk flest og ikke minst for næringslivet, sier Limi til TV 2.

De høye drivstoffprisenerammer spesielt for de som er ute i distriktene, som er veldig avhengig av bilen, påpeker han.

Frp vil først fjerne veibruksavgiften, som er på 6 kroner per liter inkludert moms.

– Men det er i seg selv ikke nok. Vi ber så innstendig vi kan regjeringen om å skrote forslaget om å tredoble CO2-avgiften, for det vil trigge prisen ytterligere og øke prisen med fire, fem kroner.

Han mener det samtidig er nødvendig å kutte avgiftene nå.

– Det er det virkemidlet Stortinget og regjeringen har, og jeg er ganske forundret over at regjeringen ikke tar noe initiativ. Vi er beredt i Stortinget til å hjelpe regjeringen med å redusere avgiftene og få prisene ned, men det er regjeringen som må ta initiativ.

Hans Andreas Limi (Frp) advarer om at situasjonen begynner å bli dramatisk både for folk og nringsliv. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

At Frp vil senke avgiftene på drivstoff er kjent politikk, vedkjenner han.

– Det har Fremskrittspartiet foreslått uten å få noe støtte tidligere. Nå mener vi at tiden er inne til at Stortinget samordner seg om kraftige avgiftsreduksjoner slik at det blir mulig for vanlige folk å overleve.

– Men er det ikke vanskelig å få kontroll på drivstoffprisene i en krigssituasjon?

– Jo, nå så vi at drivstoffprisene begynte å øke i fjor høst, så har det ytterligere økt etter den situasjonen som har oppstått i Ukraina, og dette ligger utenfor vårt ansvarsområde, men det det vi kan gjøre noe med er å fjerne avgifter.

Limi vil ikke anslå hva som kan være en akseptabel pumpepris på bensin og diesel.

– Men når pumpeprisen begynner å nærme seg 30 kroner literen, så er det i hvert fall altfor høyt. Og det å fjerne avgifter vil i hvert fall bringe pumpeprisen ned godt under 20 kroner literen selv det er høyt. Så vi må iverksette flere tiltak, men det første vi kan gjøre er å fjerne veibruksavgift, sier Limi.