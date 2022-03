Olena (35) kom seg til Bergen – hjemme i Ukraina sitter moren i en kjeller uten strøm, vann og mat

Det er sol og vårstemning i Bergen, men ukrainske Olena Vasylenko smiler knapt.

Stadig sjekker hun telefonen sin, i håp om å få en god nyhet fra familien som bor i Donetsk-regionen i Øst-Ukraina.

Olena håper på å få en god nyhet. Foto: Tor Henning Flaatten

En av dem Olena håper å høre fra er hennes mor som har vært i tilflukt i kjelleren siden krigen startet.

Olena Vasylenko har ikke hørt fra henne på ni dager.

Olenas mor, Natalia Vasylenko, søker tilflukt i kjelleren. Olena fikk dette bildet 1. mars. Siden har hun ikke hørt fra henne. Foto: Privat

Nå er hun bekymret og redd for at det verste kan ha skjedd.

– Da russerne kom, bombarderte de først oppvarmingssystemet, så vannkildene. Deretter ødela de telefonlinjen. Nå sitter hele byen uten vannkilder, oppvarming, strøm, telefonlinjen og internett. De har heller ikke tilgang til mat, sier Olena til TV 2.

Krigen begynte 18.februar

Nå er tobarnsmoren og hennes familie i trygge i Norge, og hun anser seg selv «en av de heldige». Sammen med mannen og barna sine, flyktet hun fra landet 22. februar, og de kom til Bergen hvor søsteren bor.

I følge Olena begynte krigen 18.februar.

Etter at hun la seg den kvelden, kom en kraftig lyd av skyting klokka 22. 40 som vekket ukrainske Olena fra søvnen.

Dette var noe hun hadde vært redd for, men også ville ikke tro på; krig.

I håp om å beskytte familien, flyttet hun møbler for vinduet og prøvde å lage en barrikade.

– Jeg ble veldig redd. Vi gikk til kjelleren, men det var kaldt, og det var heller ikke lett å være i en kjeller med to barn, sier hun.

Hele natten fortsatte skytingen. Dette ble den første søvnløse natten.

Dette er rommet til Olenas datter. Etter at de forlot byen, ble huset hennes ødelagt. Foto: Privat

– Vi opplevde lignende i 2014, og jeg vet hvordan føles det å gjemme seg i en kjeller under massiv angrep. Jeg ville ikke at barna mine opplever dette, og vi ville komme oss litt vekk, sier hun.

Neste morgen kjøpte 35-åringen flybillett for familien sin. Målet var Norge hvor søsteren hennes bor.

Olena har to barn, og de bor nå hos søsteren i Bergen. Foto: Tor Henning Flaatten

Olena ville at moren skulle bli med, men hun valgte å bli i hjembyen, Novotroitske, som ligger i Donetsk-regionen.

– Hun håpet bare at situasjonen ville roe seg ned, sier Olena.

Men alt har forverret seg siden 24. februar. Russland begynte å angripe Ukraina fra alle kanter.

Læreren døde

Ifølge henne har russerne nå bombardert sykehusene, barnehagene og skolene.

Olenas nabolaget ser nå slikt ut. Hun fikk dette bildet fra sine venner. Foto: Privat

– Naboen min som jobbet som lærer, ble drept for noen dager siden, og jeg er redd for tallet på drepte vil øke, sier hun og gråter.

Fram til telefonelinjene ble ødelagt fikk hun snakket med familien sin og vennene sine. Hun fikk høre at barna ble syke av å leve i en kjeller, og de var i ferd med å gå tom for mat. Men nå hører hun ikke mer fra dem.

Olenas hjemby har blitt ødelagt, og hun sier Foto: Privat

– Byen har blitt et helvete. Den eneste informasjonskilden vi har nå er folk som har klart å forlate byen, sier hun og legger til:

– Hvor lenge kan en hel by leve i kjellere uten mat, vann og varme? Det er en humanitær katastrofe der.

Olenas mann er også i Norge og de kom til Bergen 22. februar. Foto: Tor Henning Flaatten

Villig til å diskutere

Etter 13 dager med krig sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et intervju at han er villig til å diskutere fremtidig status for Krim og Donbas-regionen med Russland.

– Jeg er klar for dialog, men vi er ikke klare for å kapitulere. Vi kan diskutere og finne et kompromiss for hvordan disse territoriene skal leve fremover, sier Zelenskyj.

Har forståelse

Dette bekymrer Olena og hennes familie, for i praksis betyr det at hun aldri kan vende tilbake til hjembyen sin dersom regionen blir russisk.

– Ukraina er et demokratisk stat, og jeg er en person som kritiserer Putin, og hvordan kan jeg leve i et område der russerne har kontroll? spør hun.

Men nå håper Olena at dette ikke blir en aktuell plan framover, for dette kommer ikke til å stoppe Putin.

Her er hele familien samlet hjemme i Ukraina. Foto: privat

– Putin vil gradvis ha mer makt. Hvem kan garantere at han ikke vil ta hele Ukraina eller andre land i det neste steget?, spør hun og legger til:

– Likevel har jeg forståelse for at presidenten sier dette. Fordi nå er det tusenvis av ukrainere som lider under krig. Mange vil dø dersom det fortsetter slik. Men det å si dette, føles vondt.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.