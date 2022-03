Vida Lill får sjokk når hun får vite hva hun må gjøre

Som programleder i «Frokostshowet» på P5 er Vida Lill Berge vant til at praten sitter løst. Og når man skal fylle fire timer med radio, kan man fort si ting man ikke har tenkt helt gjennom. Det vet Berge alt om.

I mandagens episode av radioprogrammet lover nemlig Berge at hun skal gå fra Oslo til Hønefoss dersom Daniel Franck ikke vinner «Kompani Lauritzen».

To episoder senere måtte Franck trekke seg på grunn av skade i nakken.

– Nei! Nei! Nei!

Det var hennes medprogramleder i «Frokostshowet» og programleder i «God kveld Norge», Niklas Baarli, som fikk avsløre for Berge at Franck røk.

Se reaksjonen til Vida Lill når hun finner ut at Franck trekker seg, øverst i saken.

– Vida, du har jo et sitat i P5 hvor du sier at du skal gå til Hønefoss hvis...?

– Daniel Franck ikke vinner «Kompani Lauritzen». Fordi han er tidligere «Mesternes Mester»-vinner, og han er toppidrettsutøver. Altså, han har den her, svarer Berge.

– Han trekker seg i dag, forteller Baarli.

– Nei? Er det kødd? Nei! Nei! Nei! Da må jeg gå da, sier en tydelig sjokkert Vida Lill Berge mens hun tar seg til hodet.

– Snøen har jo ikke smelta engang!

Det er omtrent fem mil fra Oslo til Hønefoss, noe som vil si cirka 10 og en halv time effektiv gåing.

På spørsmål om hva som blir den største utfordringen med turen svarer Berge: «snøen».

– Jeg hadde jo planlagt å eventuelt gå litt nærmere våren. «Kompani Lauritzen» har jo mange uker igjen! Jeg må jo ta med telt. Jeg klarer ikke gå fem mil uten å ha det forferdelig!

– Alt kan gå galt

Berge forteller at det allerede er et par lyttere som har tilbudt seg å gå sammen med henne, noe hun er helt avhengig av.

– Jeg får bare håpe at noen blir med. For jeg er mørkredd, så jeg orker ikke tusle rundt i skogen der alene. Jeg kommer til å være livredd for huldra og nøkken og alt som er, sier Berge.

Radioprofilen forteller at det er mye hun er redd for kan gå galt på turen.

– Hva er jeg ikke redd for? Jeg kommer til å bli veldig sliten og sur. Jeg merker nå at jeg allerede har surna, og det er før jeg begynner å gå. Alt kan gå galt, det er ingenting som kan gå bra denne dagen, avslutter hun.