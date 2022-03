Britiske myndigheter innfører sanksjoner mot Abramovitsj - Chelsea rammes hardt

Chelsea får spesiallisens for å kunne drive klubben sportslig, men blir ilagt flere sanksjoner.

Nyhetsbyrået AP melder at britiske myndigheter innfører sanksjoner mot Chelseas russiske eier Roman Abramovitsj samt andre russiske oligarker.

Det innebærer at hans eierskap til Chelsea er fryst.

The Times-Journalist Martyn Ziegler skriver at Abramovitsj dermed ikke får solgt klubben slik han annonserte for noen dager siden.

Klubben har fått en spesiallisens som sørger for at klubben drives videre.

– For å sikre at klubben kan fortsette å konkurrere og drive, så oppretter vi en spesiallisens som vil gjøre at kampene spilles, de ansatte får lønn og at billettkjøperne kan gå på kamper, skriver britiske myndigheter i en pressemelding.

Det vil likevel ikke være mulig å få solgt enkeltbilletter på hjemmekampene. Bare sesongkortholderne får gå på kamp. Det vil si at det er ikke bare sesongkortholder som får gå på kamp. Billetter som allerede er kjøpt kan fortsatt brukes. Heller ikke bortesupportere som ikke har kjøpt rammes.

Disse nyhetene kommer på Chelseas 117 årsdag. Klubben har ikke kommentert nyheten enda.

I tillegg får ikke klubben solgt supportereffekter eller signere nye spillere eller ansatte, melder The Times.

I en pressemelding sier Storbritannias statsminister Boris Johnsen følgende:

– Det kan ikke være noen trygg havn for de som har støttet Putins grusomme angrep på Ukraina.

– Dagens sanksjoner er det siste trinnet i Storbritannias urokkelige støtte til det ukrainske folket. Vi vil være hensynsløse i å forfølge dem som muliggjør drap av sivile, ødeleggelse av sykehus og ulovlig okkupasjon av suverene allierte, uttaler han.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg synes det var overraskende nyheter.

– Men samtidig ikke. Det har vært rykter lenge at han blir sanksjonert av britiske myndigheter. Likevel får det store konsekvenser for Chelsea som klubb. Det er både forventet, men også et sjokk, sier hun.

FORVENTET, MEN SJOKKERT: Mina Finstad Berg mener det er riktig at også Chelsea får svi. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Hun syns det er riktig at også Chelsea merker sanksjonene som innføres mot Vladimir Putins nære bånd.

– Så lenge Abramovitsj eier Chelsea og han skal sanksjoneres, er det naturlig at de rammes økonomisk. Men hvordan Chelsea rammes på lang sikt vet vi jo lite om, poengterer Finstad Berg.

Kveldens TV 2-sendte kamp mellom Norwich og Chelsea spilles som normalt på Carrow Road. Finstad Berg tror likevel klubben kommer til å preges sportslig.

– Selvfølgelig. det er mye utensportslig støy, og det er en lite gunstig situasjon at de står oppi så mye usikkerhet. De får betale lønninger, og det er viktig for klubben. Hvis ikke hadde de hatt et kjempeproblem, sier hun.

Derfor får Roman Abramovitsj sanksjoner



I et dokument publisert av britiske myndigheter torsdag blir Abramovitsj stemplet som «en pro-Kreml oligark» og det hevdes at han er «assosiert» med en person som er eller har vært involvert i destabiliseringen av Ukraina og som underkjenner og truer deres territorielle integritet, suverenitet og Ukrainas selvstendighet, ved navn Vladimir Putin, som Abramovitsj har hatt et tett forhold til gjennom tiår.



Myndighetene hevder også at Chelsea-eieren har tjent økonomisk på relasjonen til Putin.



– Forholdet har gjort at han har fått økonomiske fordeler og andre materielle goder fra Putin og den russiske stat. Dette inkluderer skattekutt til selskaper koblet til Abramovitsj, kjøp og salg av aksjer til fordelaktige priser og kontraktene som ble inngått foran VM i 2018, skriver de britiske myndighetene.



Abramovitsj har selv gjentatte ganger nektet for å ha koblinger til Putin eller den russiske stat, eller at han har gjort noe som gjør at han burde bli sanksjonert.



I forrige uke ble det kjent at Abramovitsj skulle delta i fredsforhandlinger mellom Ukraina og Russland. Han offentliggjorde også at overskuddet fra det planlagte Chelsea-salget ville gå til ofre for krigen i Ukraina. Roman har selv besteforeldre fra Ukraina.



Saken oppdateres!