Den «første» TikTok-krigen: Matthew rapporterer om krigen til barn på TikTok

Videoer av russiske missiler som treffer leilighetskomplekser. Unge soldater som må ta farvel med familien. Redde ungdommer og barn som søker tilflukt på T-banestasjonen. Hardt skadde mennesker og forlatte dyr.

Unge mennesker kommer nå så tett på krigen at flere store amerikanske medier, som The New Yorker og The Guardian, kaller krigen i Ukraina for verdens «første» TikTok-krig.

TikTok er ikke lenger blitt en plattform som viser rampestreker, dansetrinn eller søte dyr, men viser nyhetsbildet direkte fra kilden.

JOURNALIST: Matthew Cassel er korrespondent for VICE News og har jobbet som journalist i over 15 år. Foto: Phil Pendlebury / VICE News

– Jeg er lei av å høre at unge mennesker ikke følger med på nyheter. Det er helt feil. Krigen i Ukraina er et godt eksempel på dette. Unge mennesker sluker nyheter på sosiale medier, forteller journalist Matthew Cassel i VICE News.

– Kan falle i en felle

Siden krigen har journalist Matthew Cassel befunnet seg midt i smørøyet av Kyiv for å oppdatere sine TikTok-følgere med direktevideoer. Barn og unge fra hele verden engasjerer seg i innholdet.

«Nå går flyalarmen over hele byen. For noen timer siden startet Russland krigen mot Ukraina», forteller Cassel i en TikTok-video mens han filmer ukrainske innbyggere i full panikk i Kyiv.

TikTok-videoen har blitt sett over 22 millioner ganger og kommentert av over 37.000 brukere. Flere av dem er unge.

– Det er viktig at unge mennesker har en plattform på TikTok for å oppsøke nyheter som faktisk er troverdige. Hvis ikke, kan man risikere å falle inn i en felle av falske nyheter, forteller Cassel.

Han er korrespondent for VICE News og har jobbet som journalist i over 15 år. En del av jobben hans er å oppdatere nyheter til barn og unge, men med hovedfokus på sosiale medier, som TikTok og YouTube.

– VICE News har alltid appellert til yngre mennesker, så det var derfor vi ønsket å prøve ut TikTok. Det er helt utrolig hvor mange unge vi når ut til. Her er det snakk om millioner av millioner, forteller han.

Flere millioner følger med

Matthew Cassel har vært i Ukraina og dekket krigen i flere uker. På sosiale medier publiserer han liveoppdateringer fra krigen, videoer av ødelagte bygninger og mennesker på flukt.

«Slik ser ødeleggelsene i Kharkiv ut»

«Er på bakken i Kyiv etter at en leilighet ble bombet»

En enkelvideo kan bli sett av flere millioner mennesker på TikTok. VICE News er blitt svært populær blant den yngre generasjonen på sosiale medier.

– Det skal sies at vi er ganske varsomme med hva vi publiserer i motsetning til andre på TikTok, som publiserer ufiltrert innhold. Det er viktig at barn og unge får med seg nyhetsbildet.

– Hva tenker du om at barn og unge sitter og ser direktesendt krig på TikTok?

– Folk deler egne videoer og egne historier på egne plattformer. Selv journalister får ikke tilgang til slikt innhold. Mange får nyheter via sosiale medier - og gjerne uten et filter.

– Det er selvfølgelig flere aspekter ved dette. Vi viser ikke tegn til vold, men vi viser fakta og realiteten i Ukraina akkurat nå. Man kan ikke skjerme unge for alt som skjer ute i verden. Men det er selvfølgelig en risiko når barn og unge får servert ufiltrert innhold fra alle kanter.

Ber foreldre sette grenser

Medietilsynets undersøkelse fra 2020 viser at 65 prosent av barn mellom ni og 18 år bruker TikTok. Én av tre norske barn, som har egen TikTok-bruker, fikk det før de fylte ti år.

Samme undersøkelse viser at sosiale medier er den viktigste nyhetskilden for unge mennesker.

DIREKTESENDINGER: På TikTok florerer det videoer av soldater - direkte fra krigen i Ukraina. Foto: Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Barn helt nede i skolealderen kan få ganske sterke og ufiltrerte bilder fra krigen servert på sosiale medier, som for eksempel TikTok eller YouTube, sier direktør Pernille Huseby i avdeling for kommunikasjon og rådgivning i Medietilsynet.

– Når man får krigen så nær, kan det oppleves ekstra skummelt.

Medietilsynet ber foreldre være særlig oppmerksomme - og oppfordrer foreldre til å snakke med barna. Et tips kan også være å sette grenser på hva man ser på sosiale medier, forteller Huseby.

Pernille Huseby, direktør for kommunikasjon og rådgivning i Medietilsynet. Foto: Mathias Fossum / Medietilsynet

– På noen plattformer, som for eksempel YouTube, kan man sette en aldersbegrensning. Dersom dette ikke går, er den viktigste oppfordringen å snakke med barna om nyhetskonsumet. Vær åpen og engasjert i barnas bruk av sosiale medier.

– Foreldre kjenner barna sine best. Mens noen barn tåler mer, er det andre barn som tåler mindre. Men inntrykk kan feste seg og føre til utrygghet over tid, så nå er tiden for å være en påkoblet forelder.

Forlatt landet

En video på TikTok viser en ukrainsk soldat som «moonwalker» til Michael Jackson sin låt «Smooth Criminal» - og har fått flere millioner visninger, likes og kommentarer.

Innholdet er humoristisk, men har likevel et alvorlig preg over seg.

– TikTok er bare enda en plattform for yngre mennesker. Vi burde ikke ignorere dette, men heller omfavne det.

Saken fortsetter under videoen, men få med deg hvordan du faktasjekker videoene dine:

– Det er viktig at unge mennesker får med seg nyhetsbildet som er nå - og at foreldre er åpen med barna sine om krigen i Ukraina, sier Matthew Cassel.

Cassel forlot nylig Ukraina på grunn av teambytte med kolleger. Han befinner seg nå i Hellas.

– Sosiale medier kan være en falsk informasjonsbølge, men det kan også være den mest pålitelige og viktigste kilden vi har til nyheter. Det er derfor viktig at redaktørstyrte medier kommer seg på plattformene.