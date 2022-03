Regjeringen forbereder seg på at flere tusen ukrainske flyktninger kan komme til Norge. De åpner for at de kan bo i private hjem.

– Regjeringen forbereder Norge nå på å ta imot mange tusen ukrainere i tiden fremover, sier justisminister Emilie Enger Mehl i en redegjørelse for Stortinget torsdag.

Den siste uken er det registrert litt over 1000 asylsøknader i Norge.

Tidligere denne uken uttalte hun at regjeringen planlegger for at det kan bli en veldig stor tilstrømming av ukrainske flyktninger til Norge. UDI inngår nå avtaler om 8000 akuttinnkvarteringsplasser for flyktninger, men dette er bare starten, sier Mehl.

FN anslår at over to millioner har flyktet fra Ukraina.

– Vi har ennå ikke sett den fulle virkningen av krigen, sier hun.

PÅ FLUKT: Flyktningmottak rett utenfor sentrum av Przemysl i Polen. Hit blir flyktninger busset fra grenseovergangen Medyka. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun sier at også Norge vil bli påvirket av krisen, en av dem er migrasjonsbølgen, men blant annet også økte matpriser. Ukraina og Russland er store produsenter av mathvete.

– Tempo og antall ingen har sett

Mehl sier at belastningen på nabolandene til Ukraina som følge av flyktningkrisen øker.

– Alle nabolandene opplever en tilstrømming i antall og tempo som ingen har sett tidligere, sier statsråden.

– Det er et spørsmål hvor lenge dette kan vare, før de nasjonale systemene når bristepunktet, sier Mehl videre.

Norge har gitt 2 milliarder kroner i bistand til Ukraina og naboland. Pengene skal fordeles der behovet er størst.

Mehl sier at det pågår et samarbeid i EU om å fordele de ukrainske flyktningene. Hun vil ikke si et konkret tall på hvor mange Norge skal hente.

MARATON: – Dette kan komme til å bli et maraton, og vi skal holde ut i lang tid, sier justisministeren om flyktningstrømmen. Foto: TV 2

Vurderer unntak

– Vi forventer og forbereder oss på at antallet ukrainske flyktninger til Norge vil øke betydelig fremover. Vi vil også forvente å få russiske og hviterussiske asylsøknader, sier Mehl.

Som et tiltak for å ta imot flere ukrainske flyktninger, er de åpne for at de kan bo i private hjem og samtidig motta noe støtte til livsopphold. Mehl sier at dette ikke er noe de normalt tillater, men vurderer å gjøre et unntak i denne krisen.

Det er i hovedsak kvinner, barn og eldre som vil ankomme Norge. Ukrainske menn mellom 18 og 60 år har normalt ikke tillatelse til å reise ut av landet.

Det er flere nordmenn som har reist ned til nabolandene til Ukraina for å ta med seg flyktninger hjem. Regjeringen fraråder folk å organisere transport av flyktninger mellom europeiske land.

– Det er dessverre sånn at mennesker vil utnytte situasjonen som ikke nødvendigvis har gode hensikter. Det er fare for at de utnytter sårbare mennesker. Det er fare for menneskehandel, menneskesmugling og de som ikke har gode hensikter i Norge, vil ta seg hit i skjul av flyktningstrømmen, sier Mehl og fortsetter:

– For flyktningene kan det være vanskelig å vite hvem som har gode og ikke gode intensjoner. Det er en risiko særlig kvinner, barn og enslige mindreårige er utsatt for.