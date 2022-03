Russiske Sasha frykter for fremtiden: – Samfunn som Nord-Korea neste stopp

– Ingen trodde dette skulle skje. Ingen trodde Putin faktisk skulle invadere Ukraina. Alt skjedde så fort, sier Sasha.

Av frykt for represalier ønsker den unge kvinnen å være anonym, og hun omtales derfor kun ved fornavn.

Studenten beskriver den siste tiden som uvirkelig. Hun synes det er skremmende hvordan de russiske myndighetene nå strammer grepet.

– Jeg føler at alt i Russland eskalerer nå, med tanke på nye lover og regler som begrenser ytringsfriheten. Men vi russere er vant til at staten begrenser ytringsfriheten vår – det er ikke noe nytt, sier hun.

Frykter Russland blir helt isolert

Den siste tiden har harde sanksjoner fra Vesten herjet med hjemlandet hennes. Som følge av sanksjonene har foreldrene til Sasha mistet jobben, forteller hun.

Russland har blitt mer isolert fra omverden. Hun frykter at situasjonen bare blir verre i fremtiden.

– Livet blir aldri det samme igjen. Nå føler jeg at et helt lukket samfunn likt Nord-Korea er neste stopp for Russland, sier hun.

Sasha forteller om venninner som har blitt arrestert for å delta i demonstrasjon.

– Politiet stopper folk på T-banen og går gjennom mobilene deres. De leter etter apper Russland har blokkert, som Facebook og Twitter. De ser også gjennom meldinger på Telegram, for å se om folk snakker om kommende protester, sier hun.

Leser bevisst ikke russiske medier

At Vesten blokkerer sosiale medier i Russland, bidrar bare til å skape en informasjonsboble, mener hun.

Facebook, Instagram og Twitter er blitt blokkert for russiske borgere, med mindre man bruker såkalt VPN. VPN er en løsning som gjør at man kan lure systemet til å tro at du sitter i et annet land, og dermed få tilgang.

– Blokkeringen gjør jo bare propagandaen til Russland mer tilgjengelig for folk, når det blir vanskeligere å få tilgang til andre kanaler enn russiske medier. Men bevisst leser jeg ikke russiske aviser og jeg ser ikke på russisk TV.

BLOKKERT: Hun prøver å oppsøke informasjon fra frie, uavhengige kilder. Foto: Privat

Hun sier at flere av de uavhengige russiske mediene også har blitt blokkert av staten, og at det er vanskelig å finne informasjon som er til å stole på.

– Jeg prøver å følge med på ekspertene fra de uavhengige mediene på andre plattformer, som for eksempel YouTube.

Men noen ganger lar hun seg også irritere over internasjonale nyhetsmedier.

– Noen ganger blir jeg sint, når jeg kommer over ukorrekte nyhetsartikler om Russland fra internasjonale medier, sier hun.

Ekspert: Kan gå to veier

Sasha er redd for at det autoritære styresettet i Russland skal eskalere.

Det kan gå to veier i fremtiden, mener Jakub Godzimirski. Han er Russland-ekspert og jobber i Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

STRAMMERE GREP: Jakub Godzimirski tro vi vil se at Russland fortsetter med et stramt grep om befolkningen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Det er to hovedlinjer i den vestlige debatten. Det er dem som mener krigen vil føre til en slutt på Putins regime, og så er det de andre, som også har god peiling på Russland, som mener krigen vil føre til et enda mer autoritært styresett i landet, sier Godzimirski.

Han fortsetter:

– Personlig tror jeg det vil være ganske likt som i dag, men at Russland stort sett kommer til å holde et litt strammere grep om befolkningen.

– Vesten har gode kort på hånda

Godzimirski mener det ikke er nødvendig å dra sammenligninger til et totalt lukket land som Nord-Korea, men trekker heller linjene til gamle Sovjet.

– Nord-Korea er et veldig ekstremt tilfelle. Det er vanskelig å ha jern-kontroll på et så stort land som Russland. Folk er veldig flinke til å finne informasjon utenfra. Og represaliene vil ikke bli så ekstreme som i Nord-Korea.

Hva gjelder nye sanksjoner mot Russland, mener han Vesten fortsatt har gode kort igjen på hånda.

– Det kan gå i den retningen at omverden legger bånd på hva Russland skal få selge på det internasjonale markedet. Det kan også hende at Russland får begrenset tilgang til moderne teknologi, sier Godzmirski.

Tror Putin synger på siste verset

Inna Sangadzhieva er seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité. Hun vokste opp i den russiske republikken Kalmykia, og opplevde som tenåring Sovjetunionens fall.

RUSSLANDKJENNER: Inna Sangadzhieva tror ikke Putin har lenge igjen som president. Foto: Den norske Helsingforskomité

Hun sier at tre fellestrekk hos dem som støtter Putin, er at de ser på russisk TV, er opptatt av karriere og har god råd.

– De som er imot, ser som oftest ikke på russisk TV. De bruker internett og sosiale medier, og bruker tid på å forstå hvordan ting henger sammen. Mange av dem er akademikere og velutdannede mennesker, men det er også mange unge mennesker, sier hun.

Hun mener Russland nå står foran tre mulige scenarioer: At Putins nærmeste griper inn, eller at Putin bruker atomvåpen, noe hun ikke tror skjer. Og det tredje:

– At Russland blir gradvis fattigere. Det er bare noen måneder igjen før økonomien i Russland kollapser, ifølge økonomer, og sanksjonene vil fortsette å komme.

Sangadzhieva er imidlertid overbevist om at Putin ikke har lang tid igjen som president.

Har ikke råd til å forlate Russland

Russiske Sasha forteller til TV 2 at det meste i hennes hverdag er som normalt, bortsett fra at noen matvarer har blitt vanskeligere å få tak i.

– Prisene øker og det blir vanskeligere å få tak i varer som olivenolje og kaffe. Mange hamstrer mat. Det er en viss panikk, sier hun.

Og av den enkle grunn at hun er russisk, føler ikke Sasha seg veldig populær om dagen.

– Jeg kjenner mange i Ukraina. Jeg vil ikke si situasjonen har ødelagt forholdet mitt til dem. Ingen har vært aggressive mot meg, men mange ukrainere prøver å få oss russere til å ta til gatene og protestere.

Flere av hennes bekjente har allerede forlatt moderlandet. Sasha må bli værende.

– Jeg har venner som allerede har dratt fra Russland, til land som Georgia, Polen og Tsjekkia. Men jeg kan ikke dra. Jeg har ikke råd til det.