«Lillebror» Ajer hylles: – Han har alt

Nordmannen spås en stor fremtid i Premier League forut for helgens svært viktige kamp i nedrykksstriden. Men av og til kan han bli litt for entusiastisk ...

– Han har alt. Han er stor og sterk fysisk, og kan til og med bli enda sterkere, rask både på kortere og lengre distanser og bra med ballen. Han har alle forutsetninger for å bli en virkelig sterk forsvarer.

Ordene tilhører Brentford-stopper Pontus Jansson, og er sagt med kjærlighet.

Svensken er kanskje den fremste bautaen i askeladdklubbens forsvarsrekke, som forut for denne sesongen ble forsterket med klubbrekordigneringen av Kristoffer Vassbakk Ajer fra Celtic.

– Dere har snart en sesong sammen i Premier League. Hvordan synes du han har utviklet seg?

– Han har vært bra. Jeg hadde aldri truffet ham før eller sett ham spille fotball før han kom, så da han kom fikk jeg bare høre at han var en spiller som de hadde veldig tro på. Siden det har jeg vel tatt hånd om ham nesten som min lillebror, smiler 31-åringen overfor TV 2.

– I blant er han litt for entusiastisk

Svensken forteller at de to stopperkjempenes utseendemessige likhet også har fått resten av Brentford-gjengen til å kalle Ajer hans lillebror, og åpner opp om et nært vennskap til den 23-årige lysluggen fra Rælingen.

SAMMEN PÅ KAMP: Pontus Jansson (med caps) og Kristoffer V. Ajer (med hette) på tribunen under Chelseas Champions League-møte med Malmö i oktober i fjor. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Vi fungerer veldig bra sammen, jeg liker ham veldig godt som person. Han er en fin gutt og en fantastisk bra fotballspiller. Han kommer til å få en veldig fin fremtid, forhåpentligvis både for Brentford og for Norge, sier den rutinerte stopperkollegaen.

Nå har norske Ajer spilt 15 Premier League-kamper, og tar stadige steg i det som av mange er regnet for verdens tøffeste fotballiga. Kollegaen i bienes forsvar tror dette bare er starten.

– Han skal bare utvikle seg enda mer, så han kan heve det til et enda høyere nivå, men jeg tror han har en fantastisk fin karriere foran seg.

– Om han er din lillebror, så må det vel være noen ting som irriterer litt innimellom? Eller er han bare en «grei norsk kille» hele tiden?

– Vi har virkelig den relasjonen. I blant er han litt for entusiastisk, med litt for mye energi. Da må man få ham ned på jorden litt. Neida. Han er en «toppen kille». Jeg liker ham virkelig, smiler lagkameraten som har stått ved Ajers side i samtlige av kampene nordmannen har vært på banen i Premier League denne sesongen.

Svorsk-dansk treningsfelt

I skandinaviske Brentford har Ajer glidd fint inn (les eget intervju med nordmannen fra tidligere i sesongen her), og det er kanskje ikke så rart all den tid førstelagstroppen består av en svenske, en nordmann, en islending, en finne og hele ni dansker, i tillegg til den danske treneren Thomas Frank. Da blir det også mye morsmål på treningsfeltet.

– Det kommer inn dansker, nordmenn og svensker overalt. Det er mye skandinavisk og «svorsk». Svensk, dansk, norsk, en liten mix av det. Man får gjøre det på riktig måte. Når de andre er der, som snakker engelsk, så må man respektere det og da tar vi det så klart på engelsk slik at alle kan være med i samtalen. Men når det bare er vi, så kjører vi på svenskdansknorsk, sier Jansson, som selv gav seg på det svenske landslaget etter fjorårets EM, og endte på 27 landskamper for söta bror.

Roser Eriksen: – Utrolig fin fyr

Med det er Jansson blant de mer meritterte i de nyopprykkedes tropp, men kan selvsagt ikke måle seg mot januarsigneringen Christian Eriksen, som har gjort comeback på fotballbanen - og det i nettopp Brentfords farger - etter hjertestansen i fjor sommer.

– Han har vært kanon siden dag en, både som menneske og lagkamerat. Jeg tror han kan gjøre en forskjell. Han kan gi oss de ekstra poengene som behøves. Så det er egentlig bare positive ting å si om ham. Nå har han vært her i noen uker, og føler seg virkelig som en del av laget. Han er en utrolig fin fyr, forteller svensken om sin nye danske lagkamerat.

Lørdag skal svensken, dansken og nordmannen ut i en helt vesentlig kamp i bunnstriden når Burnley gjester Brentford Community Stadium. Før kampen er Sean Dyches bortelag på den øverste av de tre nedrykksplassene, seks poeng bak Brentford, med to kamper mindre spilt.

– Det er en viktig kamp, akkurat som den vi hadde forrige uke mot Norwich (Brentford vant 3-1, journ.anm.). Disse kampene betyr mye, men skulle vi ikke vinne så er det bare å fokusere på neste. Og vinner vi, så er det på samme måten. Det kommer en ny kamp uken etter. Alle kamper blir viktige i den posisjonen vi er nå. Alle kamper blir tøffe, det finnes ingen enkle kamper i Premier League, så det kommer nok til å bli en tøff kamp også mot Burnley, sier Jansson.

Et klassisk «en kamp av gangen»-svar, der altså. Og lørdag ser du hvordan det går.

