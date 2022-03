«Ukjente» Hedda (21) kjører mot superstjerner: – Ganske sykt

Vossingen Hedda Hosås ble oppdaget under et prøveløp i Danmark i fjor. Nå har hun fått en drømmesjanse i stjernespekket serie.

Å være rett person på rett sted til rett tid, kan noen ganger føre til store omveltninger i livet. Det er 21 år gamle Hedda Hosås et av mange beviser på.

For et halvt år siden var hun mekanikerlærling på Voss. Nå reiser hun verden rundt for å kappkjøre med noen av motorsportens største stjerner.

I februar debuterte hun i bilsportserien Extreme E.

– Det har gått veldig fort. Mye fortere enn planlagt, sier Hosås.

Kjørt langt for å trene

For det er ikke veldig mange år siden hun begynte å kjøre bil. Som 15-åring begynte hun med motorcross, fordi hun hadde noen kompiser som drev med det, året etter tok far henne med på et bilcross-løp. Da skjønte Hosås at det var dette hun ville drive med.

Men i vestlandsbygden Voss er det ikke et stort miljø for motorsport. Motorcrossbanen er ikke godkjent for konkurranse, og baner for bilkjøring finnes ikke.

Derfor måtte far og datter Hosås kjøre med bil og henger til Bergen for å trene – to timer hver vei.

– Vi har brukt mye penger på bensin og bompenger, men når Bergen var nærmeste mulighet, måtte vi bare gjøre det, forklarer Hosås.

Heldigvis er motorsport så eksotisk i ski- og ekstremsportbygden Voss at flere lokale bedrifter synes det var interessant å hjelpe et lokalt talent. Med sponsorer i ryggen fikk Hosås konkurrert i både motor- og bilcross, helt til hun i 2020 solgte motorsykkelen for å kunne satse på rallycross.

TALENT: Hedda Hosås markerte seg raskt som en talentfull sjåfør. Foto: Privat

Oppdaget i Danmark

I fjor tok vossingen satsingen et steg lenger. Hun ble en del av det danske teamet Linnemann Promotion, som jobber for å utvikle unge sjåfører.

Mot en egenandel får talentene tilgang på bil, mekanikere og trener, slik at de kun kan konsentrere seg om kjøringen. Og det var her, under et prøveløp i Danmark, at Hedda Hosås var på rett sted til rett tid.

For blant dem som fulgte med på løpet, var britiske Ian Davis. Teammanageren for det London-baserte Extreme-E-laget Veloce Racing, var på jakt etter et nytt kvinnelig talent, og var blitt tipset om en talentfull 20-åring fra Voss.

– Da han så meg, tenkte han at «hun der må være noe». Så han spurte om jeg ville være med å teste bilen deres, sier Hosås.

Sirkus fullt av stjerner

Extreme-E er en ny bilsportserie med elektriske terrengracere som konkurrerer rundt på kloden. Serien markedsfører seg som klimavennlig, og har bevisst lagt løp til fjerntliggende steder preget av klimaforandringene for å bevisstgjøre motorsportpublikummet på utfordringene. For eksempel i ørkenen i Saudi Arabia og på isen på Grønland.

I tillegg skiller serien seg fra andre bilsportserier ved å ha full likestilling blant sjåførene. Hvert lag skal ha en mannlig og en kvinnelig sjåfør.

LIKESTILT: I Extreme-E har hvert lag en kvinnelig og en mannlig sjåfør. Her poserer Sebastien Loeb og Christina Giampaoli Zonca med et trofé fra forrige sesong. Foto: Bradley Collyer

Dette har gjort serien interessant for flere av motorsportens aller største profiler. Formel 1-profilene Lewis Hamilton, Jenson Button og Nico Rosberg finansierer hvert sitt lag, mens rallystjerner som Sebastien Loeb og Carlos Sainz Sr. er blant sjåførene.

Imponerende test

Og dette sirkuset så Ian Davis og Veloce Racing for seg at den unge mekanikerlærlingen Hedda Hosås kunne være en del av.

– Jeg skulle teste bilen under et løp på Sardinia på tampen av forrige sesong, men da ble den så skadet at jeg ikke fikk sjansen. Da bilen var klar igjen fikk jeg prøve den i Frankrike, og der ble de imponert av kjøringen min, forklarer Hosås.

Så imponert at de tilbød henne en kontrakt som gjør henne til lagets reservesjåfør de tre neste årene.

21-åringen fra Voss er dermed en av svært få norske bilsportutøvere som månedlig blir lønnet av et lag.

– Det er litt sykt, egentlig. Jeg har jo ikke veldig mye erfaring, så det er rart at dette har skjedd meg, sier Hosås.

Debuterte i Saudi Arabia

Da hun møtte TV 2 på Bergen Gokartsenter, hadde hun akkurat vært på to reiser til Midtøsten. Først for å trene på sand i Dubai, så til Saudi Arabia for å være reserve under sesongens første løp i februar.

Og allerede der skulle mekanikerlærlingen, som nå har tatt permisjon for å satse for fullt på idretten, få sin Extreme-E-debut.

AMBISIØS: Hedda Hosås (21) er den yngste som har konkurrert i Extreme-E. Drømmen er å kjøre Rally Dakar om noen år. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

For da en av lagets sjåfører, spanske Christina Giampaoli Zonca, krasjet bilen, pådro hun seg samtidig et brudd i foten. Hedda Hosås fikk beskjed om å gjøre seg klar for å kjøre neste dag.

I landet som forbød kvinner fra i kjøre bil helt frem til 2018.

– Først trodde jeg at bilen ikke kunne fikses, men så sa de at den kunne fikses og at det var min tur i morgen. Da kjente jeg på alle mulige følelser. Jeg ville jo vise meg frem for å imponere de andre, men jeg ville samtidig ikke ødelegge bilen, sier Hosås.

Hun var veldig nervøs. På mobilen tikket det stadig inn meldinger fra folk som kom med råd om hvordan hun skulle løse karrierens største oppgave.

Hun la mobilen fra seg, gikk gjennom løypen med den mannlige sjåføren og forsøkte å få en god natts søvn.

– Jeg følte meg veldig klar, men så endte det med at servostyringen røk med en gang. Det var veldig dumt. Jeg måtte bare fullføre løpet. Bilen var ødelagt, sier Hosås, som dermed ikke fikk vist hva hun var god for i debuten.

Mer oppmerksomhet

Likevel ble hun den dagen den yngste til å ha konkurrert i Extreme-E. Det har gitt henne flere følgere i sosiale medier, mer oppmerksomhet og et navn i internasjonal motorsport.

– Det har skjedd veldig mye de siste seks månedene. Teammanageren har sagt at han ikke trodde at talentet mitt var så stort. Han så for seg at jeg bare kom til å kjøre et par tester i året. Det er blitt mye mer, sier Hosås.

– Hvordan er det å være en del av et motorsportsirkus med så profilerte mennesker?

– Det er ganske sykt. Jeg har liksom sett dem på TV og i sosiale medier, og plutselig går de bare rundt meg som vanlige folk. Det var skummelt å snakke med dem i starten, men det har kommet seg litt etter hvert, sier hun og ler.

Drømmer om Dakar

Det langsiktige målet hennes er selv å bli en av sjåførene unge gutter og jenter følger på TV og i sosiale medier. Drømmen er først å få et fast sete i Extreme-E, deretter vil hun kjøre verdenskjente Rally Dakar.

Og dermed bli en av svært få norske, kvinnelige bilsportprofiler.

– Jeg har sett opp til alle damene som driver med motorsport. De har inspirert meg. Hvis de klarer det, så kan jeg også klare det. Det har hjulpet meg veldig å se at andre damer kan få det til. Jeg vil bli som dem, sier Hosås, som har gjort seg opp noen tanker om hvorfor bilsporten fortsatt er mannsdominert.

– Jeg tror mange jenter gir seg tidlig, fordi de mangler erfaringen som mange gutter har. Gutter blir introdusert for bil tidligere, det er liksom noe gutter skal like. De får små biler og traktorer til bursdager, det gjør ikke jenter, sier vossingen.

Kanskje hun, og likestillingen i Extreme-E, kan forandre det.