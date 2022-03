Vil hjelpe kvinner i aktiv rus: – Dette er et alvorlig brudd på rettssikkerheten

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Rusfeltets samarbeidsorgan (Actis) mener at krisesentertilbudet til kvinner i aktiv rus er for dårlig. Nå krever de at noen tar ansvar.

Generalsekretæren i Rusfeltets samarbeidsorgan (Actis), Inger Lise Hansen, beskriver dagens krisesentertilbud som ikke optimalt. Tilbudet er lovpålagt, men kvinner i rus opplever at de stadig blir sviktet av staten.

– Det er på høy tid at Norge tar rettssikkerheten til kvinner i aktiv rus på alvor, sier hun til God morgen Norge og fortsetter:

– Mennesker i rusmiljøet er ekstra utsatt for vold, og for mange kvinner er volden nærmest dagligdags og en naturlig del av livet. De anser derfor ofte ikke seg selv som hjelpetrengende. Å bli utsatt for vold er traumatiserende, og når man i tillegg ikke har noe sted å dra til blir situasjonen bare verre.

Kvinner i aktiv rus

Dette var virkeligheten til Heidi Hansen i mange år. Hun var bare 17 år gammel, da hun gikk inn i et tungt rusmiljø. I dag er hun rusfri og jobber på Prindsen mottakssenter i Oslo.

Heidi beskriver et mannsdominert miljø, hvor vold og overgrep er en normalisert del av hverdagen til mange kvinner.

Problemet er at Heidi, som med mange andre i rusmiljøet, ikke var klar over at det finnes et tilbud om hjelp, men er dette tilbudet egentlig godt nok?

HÅP OM ENDRING: Heidi Hansen bare 17 år gammel da hun gikk inn i et tøft rusmiljø. I dag er hun rusfri og jobber ved Prindsen mottakssenter. Nå kjemper hun en kamp for kvinner i aktiv rus med et håp om å få på plass gode tilbud. Foto: God morgen Norge

– Det er mye skam knyttet til det å være kvinne i aktiv rus. Man er mer utsatt for å bli et offer for både vold og voldtekt. Folk skjønner nok ikke hvor mye vold og overgrep, både fysisk og psykisk, som skjer innad i miljøet. Man blir ikke møtt med respekt i samfunnet, verken av folk eller av instanser, forteller hun, og påpeker:

– Folk mener at man kan takke seg selv om fordi man har valgt rusen.

Heidi ser på samfunnets holdninger rettet mot rusmiljøet som problematiske. Hun beskriver nedlatende holdninger som for mange i aktiv rus har vanskeligheter med å forholde seg til.

Nå håper hun at et større fokus på dette kan bidra til en bedre forståelse av at alle fortjener å bli sett og verdsatt, uten bedømmelser, da hun har sett hvordan ulike holdninger fører til større utfordringer innad i miljøet.

– Det er merkelig at vi ikke tar disse kvinnene alvorlig på lik linje som vi gjør med kvinner ellers i samfunnet. Sympatien man har ovenfor dem er en helt annen enn den til mennesker som sliter med rus. Tenk om vi tok oss litt tid og var interessert i hva som lå bak den adferden og oppførselen.

En kartlegging av kvinnene som søkte tilflukt hos Thereses hus i Oslo, viste at mange av kvinnene ønsket kunnskap om vold og reaksjoner man kan oppleve etter voldshendelser.

Kvinnene rapporterte at hyppige konsekvenser av å bli utsatt for vold først og fremst førte til psykisk uhelse som angst, depresjoner, traumer og PTSD. De oppga også økt rusinntak. Mer enn halvparten ønsket hjelp til å mestre rusbehov i akuttfasen.

Krisesentertilbud

Inger Lise ved Actis mener at krisesentertilbudet til kvinner i aktiv rus er for dårlig. Hun beskriver en mangel og et brudd på et viktig og lovpålagt tilbud.

– De ordinære krisesentrene er ikke egnede for personer med rusproblemer. Vi ser at kvinner i aktiv rus oftest blir avvist med hensyn til andre beboere, nettopp fordi de er ruset.

Actis viser til en rapport fra Telemarksforskning. Rapporten er fra 2018, og viser at kun 41 prosent av kommunene som ble spurt oppga at de brukte midlene ment til rusarbeid i tråd med statens føringer. Nå ønsker Actis at midlene til krisesentre for kvinner i aktiv rus skal øremerkes.

RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN: Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis forteller til God morgen Norge at organisasjonens ønske er å opprette egne sentre/avdelinger for kvinner i aktiv rus, i tilknytning til eksisterende sentre i alle de største byene. Målet er at alle kvinner skal få sitt rettmessige vern mot vold, uavhengig av om man har et rusproblem eller ikke. Foto: God morgen Norge

– Dette er et alvorlig brudd på rettssikkerheten til disse kvinnene, sier hun og utdyper:

– Kvinner med rusavhengighet blir ofte værende i voldelige relasjoner fordi de ikke har noe sted å søke tilflukt. Mange vet at de ikke får komme inn på vanlige krisesentre. De har derfor behov for et eget tilbud, hvor krisesentrene må tilrettelegge for at kvinnene kan bruke rusmidler på senteret og at de får møte personer med tverrfaglig kompetanse på voldsproblematikk og rus.

FAKTA: krisesentertilbud og krisesenterloven Krisesentertilbud Krisesentertilbudet er det eneste hjelpetiltaket med særlig kompetanse på å gi beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn som blir utsatt for vold i nære relasjoner.

Det finnes åtte krisesentre med et eget tilbud til kvinner med kjent rusproblematikk. De ligger i Oslo (Thereses Hus), Kristiansand, Stavanger, Moss, Molde, Bodø, Haugesund og Tønsberg. I tillegg er det flere krisesentre som har egne plasser for rusavhengige kvinner, men der dette ikke er et eget senter eller avdeling. Av totalt 44 krisesentre er det bare tolv som sier ja til å ta imot kvinner med rusproblemer. Syv sier nei og 24 sier at de vurderer det i hvert enkelt tilfelle. Bufdir.no Krisesenterloven Gjennom Krisesenterloven er kommunen pålagt å ha et krisesentertilbud til alle som er utsatt for vold i nære relasjoner. Det er litt forskjellig hvordan kommunen finansierer sentrene, men de får som regel penger over kommuneramma. Altså er ikke midlene øremerket, og det er opp til kommunene å prioritere hvordan midlene fordeles Krisesenterloven (Lov om kommunale krisesentertilbud): Formålet med denne loven er å sikre et godt krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsette for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. § 2. Krav til krisesentertilbudet Kommunen skal sørge for et krisesentertilbud som skal kunne benyttes av personer som er utsatte for vald eller trusler om vald i nære relasjoner, og som har behov for rådgjeving eller et trygt og midlertidig tilbud. Tilbudet skal gi brukerne støtte, veiledning, bistå å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet og skal omfatte: a) et krisesenter eller et tilsvarende gratis, heilårs, heldøgns, trygt og midlertidig tilbud, og b) et gratis dags-tilbud, og c) et heilårs og heldøgns tilbud hvor personer nevnte i første ledd kan få råd og veiledning per telefon, og d) oppfølging i reetableringsfasen, jf. § 4 Hentet fra Lovdata.no

Inger Lise forklarer at et krisesentertilbud for kvinner med rusavhengighet innebærer at man får et tak over hodet, mat, omsorg og et trygt sted å hvile, uten et krav om rusfrihet.

– Mange kvinner er svært traumatiserte etter mange år med vold og rus. De trenger noen å snakke med som forstår situasjonen de er i, og som kan gi både fysisk og psykisk helsehjelp. Ofte har kvinnene også et behov for juridisk og emosjonell støtte under en eventuell rettssak. Tilgang til psykolog og spesialisthelsetjenesten er derfor et behov, i tillegg til hjelp med rusmestring.

Forståelse og omsorg

Heidi har sett rusmiljøet, både fra innsiden og fra utsiden. Hun ble rusfri, men dette var en lang prosess, da heller ikke hun fikk informasjon rundt tilbudet om krisesenter.

– Det var ingenting som tilsa at det fantes krisesenter.

Hun husker særlig godt en episode hvor denne informasjonen hadde vært nyttig:

– Det var en hendelse hvor jeg hadde blitt utsatt for vold i en leilighet. Politiet kjørtet meg til legevakten oh ingen sa noe om et krisetilbud. Da tenkte jeg bare at det ikke var så viktig og jeg valgte å ikke anmelde, da det er lett å ta på seg skylden. Man er i så mange ekstreme situasjoner at det blir normalen, men det betyr ikke at man ikke skal få hjelp og omsorg.

Trenger du hjelp? Rustelefonen: 915 08 588 (åpen hverdager mellom 11-18)

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Gatejuristen, telefon: 23 10 38 90 ( gratis rettshjelp til folk som har/hatt rusproblemer)

Kirkens SOS' krisetelefon: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Nasjonal veiviserved vold og overgrep: Dinutvei.no

Vold- og overgrepslinjen, telefon: 116 006 (døgnåpent)

Inger Lise understreker viktigheten av å få på plass et ordentlig tilbud for så å jobbe med informasjonen som må nå ut til de som trenger den. Hun peker på et delt ansvar mellom kommunene og regjeringen, som må sørge for nok bevilgninger til å oppfylle Krisesenterloven.

– Det er på høy tid at Norge tar rettssikkerheten til kvinner i aktiv rus på alvor og oppretter egne tilbud til denne gruppen, enten i tilknytning til eksisterende krisesentre eller som selvstendige tilbud, avslutter hun.