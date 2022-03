Derfor er det russiske grepet overraskende

For første gang siden krigen brøt ut 24. februar, er det duket for samtaler på toppnivå mellom partene.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba møter i skrivende stund Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Tyrkia. Landet er på talefot med begge parter, og samtalene finner sted i Antalya.

Mens Ukraina har hatt lave forventninger til møtet, har Russland for første gang fremstått mer positive.

Det er det god grunn til, ifølge norsk ekspert.

MØTET: Toppmøtet mellom de to utenriksministerne pågår. Foto: Bare Cem Ozdel / Anadolu Agency

Sprikende

Kuleba har i forkant sagt at han ikke tror det vil komme mye ut av møtet med sin russiske motpart torsdag.

– Jeg må være ærlig og si at forventningene til forhandlingene er lave, sa den ukrainske utenriksministeren.

Han beskrev møtet som «samtaler for å få Russland til å stanse sine fiendtlige handlinger og avslutte krigen mot Ukraina».

Hvorvidt møtet blir vellykket vil avhenge av hva slags instruks og direktiver Lavrov har fra Moskva, mener Kuleba.

– Jeg fester ikke noe stort håp til dem, men med effektive forberedelser vil vi prøve å få mest mulig ut av møtet.

I motsetning til Ukraina, har Russland kalt møtet mellom Lavrov og Kuleba «veldig viktig»

Den russiske utenriksministeren tar imot den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba før møtet. Foto: Cem Ozdel / Det tyrkiske Utenriksdepartementet / AP

Uventet av Russland

– Når det gjelder møtet med utenriksministeren, er dette en fortsettelse av forhandlingsprosessen, som er veldig viktig, sa Kreml-talsperson Dmitrij Peskov i Moskva onsdag.

Han sa videre at Russland vil være interessert i videre samtaler med ukrainsk side om Russlands to kjernekrav: ukrainsk anerkjennelse av Krim som russisk territorium og uavhengighet for de selverklærte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina.

Palle Ydstebø, som er oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen, mener det er vanskelig spå hva som kan komme ut av møtet.

– Det er svært vanskelig å si på grunn av spriket i forventninger som er signalisert innledningsvis, sier Ydstebø.

Han mener samtidig at det er overraskende at Russland er villig til å gå i en diplomatisk samtale på så høyt nivå nå.

– Det er uventet med tanke på at Russland var så sikre på hva de ville med krigen da de startet den, sier Ydstebø.

Men at russerne har en tanke bak å fremstå som samarbeidsvillige, er han relativt sikker på.

FØR MØTET: Den tyrkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu hilser på den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov før møtet torsdag. Foto: Det russiske utenriksdepartementet / AFP

Krigen har endret karakter

Ydstebø mener møtet er et tydelig signal på at krigen har endret karakter.

– Invasjonen gikk fra å være et forsøk på å ta Ukraina nærmest monomentant til ganske raskt å bli en utmattelseskrig. Nå begynner politikken, ikke bare krigføringen, å ta plass. Det er en indikator på at krigen har endret karakter, sier oberstløytnanten.

Dette kan tyde på at Russland innser at invasjonen går dårlig og at de har begrenset fremgang på bakken.

– Det tyder på at de sliter, at de nå vil fremstå som politiske og diplomatiske orienterte. Dersom det ikke blir et positivt utfall av krigen i russisk favør, kan de legge skylden på Ukraina, ved å si at det er de som vil føre krigen videre, mens Russland vil avbryte.

– Det er litt paradoksalt, men det går inn i det russiske narrativet for krigen, legger han til.

UTVIKLING: Oberstløytnant Palle Ydstebø er sjef for landmark ved Krigsskolen og ekspert på krigen mellom Russland og Ukraina Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Håper på permanent våpenhvile

Vertslandet ser på sin side ut til å ha tydelige forventninger om et gjennombrudd.

– Jeg håper det kan bane vei for en permanent våpenhvile. Vi jobber for å hindre denne krisen i å utvikle seg til en tragedie, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan onsdag.

Siden Russland startet sin offensiv mot Ukraina har det vært tre forhandlingsmøter i Hviterussland, men disse har ikke ført fram. Møtet i Tyrkia er Lavrovs første utenlandsreise siden krigen startet.

Ydstebø har i likhet med Ukraina begrensede forventninger til møtet.

– Det at de møtes er å ta dørstokkmila og komme i gang. Det viktigste er ikke hva som kommer ut av møtet, men at møtet faktisk holdes, sier han.