Kim Kardashian kritiseres etter omstridt karriereråd: – Lett på ræva og jobb

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et nytt intervju gir Kim Kardashian råd til kvinner i arbeidslivet og mener folk ikke ønsker å jobbe lenger. I lys av dette mottar stjernen kritikk for å være urealistisk.

Fire av de største profilene i familien Kardashian-Jenner åpner opp om den kommende serien «The Kardashians», i et intervju med det amerikanske bladet Variety.

I den anledning forteller Kim Kardashian om hvordan de har kommet seg dit de er i dag. I samme slengen gir hun sitt beste tips til kvinner i arbeid.

– Lett på ræva og jobb. Det virker som at ingen vil jobbe i disse dager, sier Kim til Variety.

Etter dette har Kim mottatt kritikk fra folk som mener at rådet er uoppnåelig for mange, skriver Complex.

Priviligert

Et av argumentene ved kritikken baserer seg på bakgrunnen til Kardashian-familien. Flere skriver at de ble født inn i en priviligert familie, og at det derfor er vanskelig for folk flest å følge rådet til Kim.

– Også: bli født rik. Hjelper virkelig, skriver en på Twitter til Kims utsagn.

En annen skriver følgende med en ironisk undertone:

– Hun kom fra de dårlige gatene i Beverly Hills med veldig suksessfulle foreldre/steforeldre... Men i et «mye» mindre mansion. Et ekte arbeidsjern. En inspirasjon. Et photoshop-ikon.

She came up from the mean streets of Beverly Hills with very successful parents/step parents… but in a *much* smaller mansion. A TRUE GRIND. An inspiration. A photoshop icon. — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) March 9, 2022

– Kim K er en av de som jobber aller hardest, men hardt arbeid er ikke en veldig god forutsetning for suksess i arbeidslivet. For hver suksesshistorie er det hundre andre mennesker med to jobber som lever lønnslipp til lønnslipp, skriver en tredje.

Jobbet hardt

Kim Kardashian påpeker selv i intervjuet med Variety at hun og familien har jobbet hardt for å komme seg dit de er i dag.

Familien har nemlig gjennom årene blitt mye anklaget for å være talentløse, og at de er kjente for ingen grunn.

Familiemoren og manageren til jentene, Kris Jenner, er kjent for å jobbe hardt for å holde søskenflokken relevante. Det hele har resultert i memes som går viralt på nettet med teksten: «The devil works hard, but Kris Jenner works harder».

Kim svarer Variety om påstanden om at de er kjente bare for å være kjente:

– Hvem f**n bryr seg. Vi fokuserer på det positive. Vi jobber ræva av oss. Hvis det er det du tror, så beklager. Vi har bare ikke energien for det. Vi trenger ikke å synge, danse eller være skuespillere; vi får leve livene våre, sier 41-åringen og legger til:

– Og hei, vi klarte det.

Åpner opp om forholdet

I samme intervju snakker også Kim ut om komiker Pete Davidson for aller første gang i media.

Det har det siste året vært mye spekulsjoner rundt de to stjernene hvorvidt de er sammen eller ikke. Kilder har sagt at de dater, men de har selv tidligere ikke kommentert noe rundt ryktene.

Nå letter Kim på sløret om hva man får vite om forholdet til Davidson i den nye serien:

– Hvordan vi møttes og hvem som tok kontakt med hvem og hvordan det skjedde og alle detaljene som alle vil vite. Jeg er definitivt åpen for å snakke, og jeg kommer definitivt til å forklare det.

Det kommer også frem at hun har spennende planer i vente rundt Davidson, ikke kommende sesong, men neste. Hun forteller at de ikke har filmet med komikeren denne gang.

– Jeg er ikke imot det. Det er bare ikke noe han gjør. Men hvis det hadde vært et event og han var der, hadde han latt det skje. Jeg tror vi skal filme noe veldig spennende som kommer, men det ville ikke vært for denne sesongen, forteller Kim.