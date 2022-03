Medier: PSG-presidenten gikk løs på Real Madrid-ansatt etter exiten

Nasser Al-Khelaifi skal ha blitt så sint etter Champions League-exiten at han gikk løs på vegger. Han måtte føres bort av sikkerhetsvakter.

PSG så ut til å avansere i Champions League, men tre Karim Benzema-scoringer sørget for at Real Madrid tok seg videre.

Det var et spesielt tungt slag for PSG-president Nasser Al-Khelaifi, som heller ikke i år går til topps i Champions League med sin franske klubb.

Ifølge flere medier, blant annet Marca, tok Al-Khelaifi exiten i Champions League svært tungt. Umiddelbart etter kampslutt tok han seg raskt ned fra tribuneplassen og ned til garderobene på Santiago Bernabéu.

Der skal han ha lett etter dommeren, som han skal ha vært svært misfornøyd med. Spesielt situasjonen der Karim Benzema presset Gianluigi Donnarumma i forkant av 1-1-scoringen skal presidenten ha reagert kraftig på.

– Det er utrolig. Det er umulig å forklare, for det var et klart frispark, sa PSG-trener Mauricio Pochettino til britisk TV etter kampen.

Pochettino rasende – klager på dommerne

I jakten på dommeren skal han ha skreket og sparket på dører. Men Qatar-mannen gikk feil, og blandet dommergarderoben med et delegatrom.

En Real Madrid-ansatt skal ifølge avisen El Pais ha filmet den sinte PSG-presidenten. Det tok ikke Al-Khelaifi særlig godt.

– Jeg skal drepe deg, skal han å ha ropt mot den ansatte.

Sikkerhetspersonell endte opp med å ta med seg Al-Khelfairi til garderobene, mens PSGs sportsdirektør Leonardo prøvde å få videoene til å bli slettet. I et basketak ble mobilen ødelagt, men alt materialet ble lagret og UEFA skal kikke på det, melder Marca.

Dommer Danny Makkelie loggførte ifølge avisen hva som skjedde i garderobene etter kampslutt.

– Presidenten og den tekniske direktøren i PSG viste aggressiv oppførsel og prøvde å gå inn i dommergarderoben. Da dommeren ba dem om å gå, blokkerte de døren og presidenten slo bevisst flagget til en av dommerne, skrev Makkelie i kamprapporten.

For tre år siden var det Neymar som klikket fullstendig da PSG røk overraskende ut for Manchester United i Champions League.

PSG har fortsatt mislyktes med å vinne Champions League etter at han ble formann for Qatar Sports Investment som eier den franske storklubben i 2011, til tross for milliardinvesteringer på overganger.