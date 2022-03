Sverige ruster opp forsvaret: – En tydelig beskjed

Torsdag morgen hasteinnkalte Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, til pressetreff om Sveriges situasjon i forbindelse med krigen i Ukraina.

Hun innledet seansen med å komme med en tydelig beskjed.

– Sverige skal være et trygt land. Og i dag presenterer vi et nytt initiativ fra regjeringen, med en tydelig beskjed til hele det svenske folk og til vår omverden. Og det er at Sveriges forsvar skal forsterkes kraftig.

Dette gjelder både hæren, marinen og flyvåpenet.

– Krigen i Europa kommer til å påvirke det svenske folket. I et tilfelle hvor spenningen i vårt nærområde er større enn på flere tiår, må vi fortette å øke vår forsvarsevne.

Ytterligere to prosent av BNP

Videre påpekte statsministeren at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Sveriges nærområder har blitt svakere over tid, og at denne ble ytterligere svekke av at Russland invaderte Ukraina.

Statsministeren sier at Sverige i flere år har forsterket sin egen forsvarsevne, og at de nå intensiverer dette.

– Vi mer midt oppe i den største militære opprustningen siden 1950-tallet.

Konkret om opprustningen sa Andersson at ytterligere to prosent av Sveriges BNP skal gå til forsvaret, og dette skal skje så raskt som mulig.

I tillegg til statsministeren deltok finansminister Mikael Damberg og forsvarsminister Peter Hultqvist på pressemøtet.

Avviste Nato-debatt

Mandag møtte Andersson de andre partilederne i riksdagen til et møte om svensk sikkerhetspolitikk. Under møtet krevde de borgerlige partiene en ny debatt om om Nato-medlemskap, men dette ble avvist av statsministeren med begrunnelsen at hun mener det er best for Sverige å holde seg til sin eksisterende sikkerhetspolitiske linje.

Likevel sa Andersson at hun ser et behov for å «supplere» dagens sikkerhetspolitiske analyse, som ble laget av forsvarskomiteen i 2019. I komiteen sitter det representanter fra alle de parlamentariske partiene.