Frykter Russland forbereder bruk av kjemiske våpen

USA fordømmer Russlands påstander om at USA utvikler biologiske og kjemiske våpen i Ukraina, og frykter at russerne kommer med påstandene fordi de selv planlegger å bruke slike våpen.

Jen Psaki, talsperson for Det hvite hus, sa onsdag at Russland har kommet med «falske påstander om påståtte amerikanske laboratorier for biologiske og kjemiske våpen under utvikling i Ukraina». Hun la til at disse anklagene var gjentatt i Beijing.

– Nå som Russland har kommet med disse falske påstandene, og Kina tilsynelatende godtar denne propagandaen, burde vi alle se om ikke Russland har tenkt til å bruke kjemiske eller biologiske våpen i Ukraina, eller gjennomføre en slik operasjon under falskt flagg, meddelte hun på twitter.

De russiske påstandene: pest, kolera og Anthrax

Det var tidlig på onsdag at Maria Zakharova, utenrikspolitisk talsperson for Russland, sa at RUssland har dokumenter som beviser at USA har støttet et program for biologiske våpen i Ukraina. Det skal involvere pest, kolera og anthrax, skriver the Guardian.

Samtidig anklaget russiske forsvarsmyndigheter de «Ukrainske nasjonalistene» for å forberede en provokasjon av kjemiske våpen i en landsby nord-vest for Kharkiv. Ifølge russerne var planen å rette falske anklager mot Russland om at de skulle bruke kjemiske våpen.

Psaki: Russland har gjort lignende før

– Dette er et åpenbart triks. Russland har også tidligere anklaget vesten for akkurat de samme bruddene som de selv begår, sier Psaki, som ikke sparer på kruttet på twitter.

Det er kjent at det ble brukt kjemiske våpen ved minst 17 anledninger i Syria, skriver the Guardian, soom viser til OPCW (Organisasjonen for forbud av kjemiske våpen). Der hevdes det at det russisk-støttede Assad-regimet brukte kjemiske våpen, mens Russland hevder at det i stedet var Storbritannia som sto bak for eksempel klorinangrepet i Douma.

Både hos The Guardian og CNN trekkes linjene til retorikken som ble brukt i Syria. Psaki sier rett ut at når Russland bringer disse våpnene inn i dialogen, kan det være fordi de planlegger å bruke dem selv.

– Vil rettferdiggjøre sine egne forferdelige handlinger i Ukraina



Ned Price, som uttaler seg om de samme påstandene på vegne det amerikanske utenriksdepartementet, er like klar når han avviser påstandene.



– Russland finner på falske påskudd i et forsøk på å rettferdiggjøre sine egne forferdelige handlinger i Ukraina, sier Price onsdag.