I natt: Sprikende signaler før toppmøter i Tyrkia

Torsdagen i Ukraina begynner med tre timers planlagt våpenhvile fra klokken åtte, og tre humanitære korridorer fra Sumy regionen. Samtidig forberedes flere samtaler i Tyrkia: Utenriksminstere skal møtes, leder for IAEA skal komme og i tillegg har Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og USAs president Joe Biden avtalt en samtale torsdag.

Tyrkia er på talefot med både Ukraina og Russland, og samtalene mellom utenriksministerne skal finne sted på svartehavskysten.

Ukraina og Russland har ikke møttes på så høyt nivå siden krigen startet. Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba skal møte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Tyrkia.

– Stans krigen, begynn samtalene

Russlands Utenriksminister Sergej Lavrov skal møte i Tyrkia Foto: Alexander Nememov / NTB

Da de asiatiske børsene åpnet torsdag, var det med solid oppgang i både Tokyo og Hong Kong. Det kan tyde på at finansmarkedene ser med optimisme på torsdagens tyrkiskregisserte toppmøter.

Ukrainas president Zelenskyj signaliserer også at han ønsker dialogen velkommen i et videointervju med Vice News. Hans beskjed til Putin er: Stans krigen - begynn samtalene. Det finnes bare en vei ut av konflikten, og det er dialog.

I forkant av forhandlingene har Ukrainske myndigheter meddelt at 35 000 ble evakuert gjennom de humanitære korridorene. Samtidig var de klare i sin fordømmelse av gårsdagens angrep på et sykehus i Mariupol: Det var en krigsforbrytelse, sa Zelenskyj.

Angrep på flere byer i natt

Selv om markedene ser de positive signalene, er det nok vanskeligere å få øye på dem fra bakken i Ukraina.

Lokale myndigheter melder om at angrepene fortsetter i natt. Minst tre sivile skal være drept, en gassledning skal være truffet. I byen Mykolajiv sør i Ukraina skriver ordfører Oleksand Syvenkevyitsj på Facebook at de beskytes av rakettkastere fra nord.

– Enten tester de hvor robuste våre kontrollsperringer er, eller så forbereder de en offensiv, skriver han ifølge NTB. Opplysningene er ikke bekreftet på uavhengig hold.

Ukrainas hær uttalte natt til torsdag at de bremser og holder tilbake den russiske offensiven.

Leder for IAEA skal også til Tyrkia

Rafael Grossi, leder for IAEA (Internasjonal organisasjon for energi- og atomsikkerhet) uttrykker stadig økende uro for atomanleggene i Ukraina. Etter hvert som russerne har tatt over anleggene har de mistet kontakt med systemene som overvåker atomkraftverket i Zaporizjzja. Dette er det største av atomkraftverkene i Ukraina, og ble tatt over av russiske styrker forrige uke.

IAEA-direktør General Rafael Mariano Grossi Foto: Lisa Leutner / NTB

IAEA mistet kontakten med det nedlagte atomanlegget i Tsjernobyl allerede tirsdag. Der skal det også være strømstans der.

I natt meldte Grossi på Twitter at han reiser til Tyrkia for å delta i møter torsdag etter invitasjon fra vertslandet.

Kjølig tone mellom USA og Russland

USAs utenriksminister Blinken har hatt samtaler med den ukrainske utenriksministeren i natt, og Biden har avtalt samtaler med tyrkias president Erdogan i morgen. Det har ikke kommet frem stort om hva som skal skje

Men på twitter i natt har talspersoner for Det hvite hus og det russiske utenriksdepartementet hatt en svært kjølig utveksling om kjemiske og biologiske våpen.

Talspersoner for Det hvite hus og det amerikanske utenriksdepartementet peker på at Russland kan anklage andre for å ha kjemiske og biologiske våpen fordi de har planer om å ta dem i bruk selv.

Det virker som børsene har lagt større vekt på de positive oppspillene til torsdagens toppmøtene i Tyrkia.