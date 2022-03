Real Madrid-keeperen med åpenbar Mbappé-flørt: – Vi viste ham

MADRID (TV 2): Han slapp inn to mål av Kylian Mbappé (23) over to kamper. Så inntok Thibaut Courtois (29) rollen som selger.

Det er en dårlig skjult hemmelighet at PSGs franske stjerneangriper nærmer seg en overgang til Real Madrid når kontrakten hans i den franske hovedstaden løper ut til sommeren.

I dobbeltoppgjøret mot det som trolig blir hans neste arbeidsgiver, viste han nøyaktig hvorfor de vil ha ham: Mbappé scoret det sene vinnermålet i den første kampen i Paris, og slo til med en scoring i keeperhjørnet i første omgang av returoppgjøret i Madrid.

Mbappé fikk også to scoringer annullert for offside, deriblant én der han på råfrekt vis dro en overstegsfinte på Real Madrid-keeper Courtois.

Det virker ikke å ha gjort belgieren mindre lysten på å få 23-åringen som ny lagkamerat til sommeren.

I et intervju med TV 2 etter Real Madrids spektakulære snuoperasjon til 3-1-seier på Santiago Bernabéu kommer han med følgende frieri til Mbappé:

– Han er en av verdens beste spillere. Han viste at han var PSGs beste mann i de to kampene mot oss. Men vi viste ham hva Real Madrid er, hva denne klubben er og hva denne fansen er.

– På grunn av bygningsarbeidet var ikke kapasiteten i nærheten av full, legger Courtois til som et slags forsvar for at «kun» 60.000 fikk plass i arenaen som snart skal romme 85.000 mennesker.

– Det er opp til ham å ta avgjørelsen sin, og opp til klubben, men ja … Vi får se, sier Real Madrid-keeperen og gliser.

Mbappé ble hyppig nevn da Real Madrid-profilene ble intervjuet i pressesonen.

Carlo Ancelotti fremkalte latter da han fikk spørsmål om han hadde snakket med PSG-angriperen.

– Jeg hadde kun øyne for Karim Benzema, svarte Real Madrid-treneren og siktet til spissen som scoret hat trick i andre omgang og sendte PSG ut av Champions League.

Benzema virket svært avslappet da han ankom pressesonen. Etter å ha svart svært edruelig på spørsmål om sine egne bragder, fikk han spørsmål om Mbappé.

– Kylian er skuffet. Han hadde lyst til å briljere. Men han er ung, han har god tid, sier Benzema.

Han innrømmet at han håper han blir lagkamerat med sin landsmann, men understreket at han ikke ville snakke for mye om det av respekt for PSG som har spilleren under kontrakt.

Mbappé uttalte seg ikke til pressen etter Champions League-exiten.