PSG-kapteinen totalslaktes – forklarer fadesen i TV 2-intervju: – Vanskelig å fordøye

2014: PSG ledet 3-1 etter første kvartfinale mot Chelsea, men røk ut etter å ha tapt 0-2 i returkampen i London.

2017: PSG vant 4-0 i den første åttedelsfinalen mot Barcelona, men røk ut etter sensasjonelle 1-6 i returoppgjøret på Camp Nou.

2019: PSG slo Manchester United 2-0 på Old Trafford og skulle sikre avansementet hjemme mot en skadeskutt motstander, men tapte 1-3 og røk nok en gang ut i åttedelsfinalen.

Onsdag kveld skjedde det igjen. Paris hadde dominert totalt i tre omganger mot Real Madrid. To scoringer av Kylian Mbappé sørget for at de holdt stø kurs mot kvartfinalene, men igjen kastet de det bort.

Tre scoringer av Karim Benzema satte en effektiv stopper for nok en PSG-sesong i Champions League. Elleve år har gått siden Qatar Sports Investments kjøpte klubben, milliarder av kroner er brukt på stjernekjøp, men selv med Mbappé, Neymar og Lionel Messi på topp mislyktes pariserne.

– Hvorfor skjer dette igjen og igjen?

– Jeg mener at hver av kampene har sin egen historie. Det er ikke alltid det samme som skjer. Vi har gjort gode ting. Dette var nok en dårlig kveld. Ser man alle minuttene vi har spilt over de to oppgjørene samlet sett, fortjente vi mer. De leverte en avslutning på kampen som ga dem uttelling, og de klarte å kvalifisere seg, sier Marquinhos til TV 2.

«Katastrofal»

PSGs kaptein og midtstopper var i øyet av stormen onsdag kveld.

Det var hans feilpasning som ble snappet opp da Benzema scoret det avgjørende 3-1-målet for Real Madrid.

Etter kampen totalslaktes han av den franske storavisen L'Équipe, som gir ham 2 av 10 på børsen.

«Han begravde laget sitt», skriver avisen.

«Katastrofal», skriver franske Eurosport, som gir brasilianeren samme børskarakter.

På spørsmål fra TV 2 om å forklare kollapsen og hans egen blemme, svarer Marquinhos:

– Det er vanskelig å akseptere denne kampen. Vi hadde det i lomma etter 1-0-målet i første omgang. Det er detaljer i slutten av kampen som utgjør forskjellen. Det første målet straffet oss og ga Real Madrid energi. Det er tøft. Dette er et vanskelig øyeblikk. Vi ville fortsette eventyret vårt i Europa. Det er vanskelig etter en kamp der vi hadde fortjent mer.

Han gjentar at «det er detaljer som utgjør forskjellen».

– De scoret mål på små feil vi gjorde. Det måtte vi betale for, sier Marquinhos.

– Har ikke engang plukket opp telefonen

PSG-trener Mauricio Pochettino var svært opptatt av å legge skylden på dømmingen da han ble grillet om den pinlige exiten i pressesonen etter kampen.

Han mener det burde blitt blåst frispark til Gianluigi Donnarumma da Benzema tok fra ham ballen i forkant av 1-1-målet.

– Det er utrolig. Det er umulig å forklare, sier argentineren.

Han gjentok budskapet både på fransk og britisk TV samt på pressekonferansen etter kampen. Ifølge Pochettino hadde han sett 30-40 ganger i reprise fra ulike kameravinkler.

– Treneren deres mener tapet skyldtes en dommerfeil, men hvor stor del av ansvaret må dere ta som spillere?

– Som sagt gjorde vi små feil. Vi må vite at sånne små feil i en stor kamp koster oss dyrt, sier Marquinhos til TV 2.

Om den omdiskuterte situasjonen i forkant av 1-1-målet sier han:

– Jeg har ikke sett på repriser. Jeg har ikke engang plukket opp telefonen min ennå. Jeg vet ikke om det faktisk var et frispark, men for oss på banen så det ut som et klart frispark. Det er vanskelig å akseptere at vi slipper inn et mål på en dommerfeil. Dere kan si det sikrere enn meg om det var frispark, men hvis det var det, så er det små feil som ikke kan finne sted med VAR og alt.

– Uansett må vi si at vi har vår del av ansvaret i dette tapet, sier Marquinhos.

Karim Benzema nektet for at han burde blitt avblåst for frispark.

– Ikke i det hele tatt. Han venter med ballen, jeg presser ham, han mister ballen, sier tremålsscoreren.