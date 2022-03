– Noe er galt med ryggraden i det laget

Real Madrid-PSG 3-1 (3-2 sammenlagt)

– Man kan nesten kjenne nervøsiteten til PSG-spillerne helt inn hit, sier Erik Thorstvedt fra TV 2s studio i Bergen.

Kylian Mbappé gnistret i første omgang og doblet ledelsen for PSG sammenlagt. Helt til timen var spilt så avansementet trygt ut.

Så gjorde Gianluigi Donnarumma en skjebnesvanger feil under hardt press av Karim Benzema. Da falt også PSG-laget sammen.

– Det er et eller annet. Det er noe galt med ryggraden i det laget, mener Thorstvedt.

Ekspertkollega Morten Langli følger opp:

– Det er en slags mental og samtidig en litt fysisk kollaps òg. De så veldig slitne ut over hele banen.

Samtidig var ekspertene samstemte om at det burde ha vært frispark til Donnarumma i forkant av Real Madrids første mål:

Pochettino forbannet

PSG-trener Mauricio Pochettino er krystallklar på at målet burde ha blitt annullert.

– Det er utrolig. Det er umulig å forklare, for det var et klart frispark, sier argentineren til britisk TV etter kampen.

Han mener at PSG var det beste laget over to kamper.

– Følelsene i kampen endrer seg etter en sånn type situasjon. Det er vanskelig og gir Real Madrid troen, mener Pochettino.

– Når noe veldig urettferdig skjer, er det vanskelig for spillerne å bevare roen, fortsetter han.

Stusser på responsen

Siden PSG fikk nye og styrtrike eiere har hele tiden målet vært å vinne Champions League. Dette er det tiende mislykkede forsøket.

– Det må være et eller annet mentalt som gjør at de tenker «here we go again». På slutten forventer man at PSG går opp og trøkker på siden de trenger mål, men det skjer ikke, påpeker Thorstvedt.

Real Madrid-keeper Thibaut Courtois mener at PSG mistet grepet om kampen da de slapp inn det første målet.

– Måten de angrep på ble mindre god, og de mistet ballen for lett. Fotballen er rar. De kontrollerte en stor del av kampen, men så scoret vi det første målet (vårt), sier Courtois til TV 2.