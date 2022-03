Carl I. Hagen er sykmeldt

Hagen, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, er sykmeldt i fjorten dager. Han ble skrevet ut fra Ullevål sykehus onsdag, men får fremdeles tett medisinsk oppfølging, skriver Oppland Arbeiderblad.

Hagen forteller at han fikk et illebefinnende for to uker siden. Legene mener, ifølge Hagen, at han kan ha hatt blodpropp i hjernen.

– Jeg er i fin form nå, men har fått beskjed av legene om å ta det litt med ro, sier Hagen til avisa.

Vararepresentant Lars Rem fra Østre Toten erstatter Hagen fram til han er friskmeldt.