De fatale Mariupol-bombene – se før- og etterbildene

Ferske satellittbilder fra Maxar viser ødelagte bygninger og bolighus i havnebyen Mariupol onsdag formiddag. Etterbildene ble tatt klokken 10.16 onsdag morgen lokal tid, opplyser AFP.

Bildene ble tatt før et barnesykehus i byen ble truffet. Dra i slideren for å se før/etter-bildene:

Bombingen skjedde til tross for at det russiske forsvarsdepartementet kunngjorde våpenhvile fra 8 til 20 onsdag for å gi sivile anledning til å evakuere fra flere beleirede byer i Ukraina.

Det ble blant annet lovet trygge korridorer fra Sumy til Poltava, fra Mariupol og Enerhodar til Zaporizjzja, fra Izjum til Lozova og fra Volnovakha til Pokrovsk slik at sivile kunne komme seg unna.

Sivile bombes

Men dette skulle bli en av krigens blodigste dager. Videobilder fra barnesykehuset i Mariupol viser store materielle skader, samt barn og voksne i sjokk like etter bombingen.

Ukrainske myndigheter anklager Russland for å angripe sivile mål, noe russerne benekter.

En soldag forsøker å roe ned en gutt etter angrepet på sykehuset. Foto: AP

Det er ikke meldt om drepte, men minst 17 er skadde. Bilder fra stedet viser en gravid kvinne som bæres ut på båre blødende fra lysken. En ung soldat som forsøker å roe ned en fortvilet gutt, og mødre tviholder på barna sine.

Inne i bygningen ligger kuvøser blant ruinene.

FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) krever at angrep på sykehus, helsearbeidere og ambulanser må stanses omgående. Så langt i krigen i Ukraina er det dokumentert 18 slike angrep, ifølge WHO.

Det rådet kaos og panikk ved sykehuset etter bombingen. Foto: AP

Ifølge FN er det bekreftet at over 500 sivile er drept i Ukraina, og over 900 er såret. Men de reelle tallene kan være langt høyere. Pavlo Kyrylenko hevder at over 1200 sivile er drept bare i Mariupol.

Brudd på våpenhvile

Flere tidligere forsøk på å evakuere sivile fra den beleirede havnebyen Mariupol, har slått feil som følge av brudd på våpenhvilen, og det kommer mange påstander om at sivile mål angripes flere steder.

Amnesty International hevder 47 sivile ble drept i den ukrainske byen Tsjernihiv 3. mars som følge av et russisk flyangrep. Menneskerettighetsorganisasjonen har etterforsket angrepet og mener at det kan ha vært krigsforbrytelse.

Gater og bygninger i sentrum av byen ble truffet av flere bomber, ifølge rapporten deres. Tre personer ble drept da de sto i kø for å få brød.

– Basert på nye intervjuer og verifisering og analyse av videobevis, har Amnesty Internationals kriseteam konkludert med at angrepet mest sannsynlig var et russisk luftangrep der minst åtte ustyrte luftbomber ble brukt, skriver organisasjonen.

Et ungt par tar farvel før den unge mannen skal ut til fronten. REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY Foto: KAI PFAFFENBACH

2,2 millioner på flukt

Evakueringen fra Sumy gikk tirsdag etter planen og nærmere 7000 sivile kunne forlate byen i busser og privatbiler, blant dem et stort antall utenlandske studenter.

Over 2,2 millioner ukrainere har ifølge FN nå flyktet fra landet, og Polen opplyste onsdag at 1,33 millioner flyktninger har funnet veien dit.

De aller fleste av dem er kvinner og barn.

En kvinne med barn gjør seg klar til å forlate Odessa onsdag. (Photo by BULENT KILIC / AFP) Foto: BULENT KILIC

Britisk etterretning meldte i sin siste oppdatering onsdag morgen om harde kamper nordvest for Kyiv, men slår samtidig fast at russiske styrker sliter med å bryte gjennom de ukrainske forsvarslinjene.

En eldre mann i Irpin, utenfor Kyiv, klemmer en soldat. (AP Photo/Oleksandr Ratushniak) Foto: Oleksandr Ratushniak

To uker etter invasjonen holder ukrainske styrker fortsatt stand i hovedstaden Kyiv, og den ukrainske hærledelsen hevdet onsdag morgen å ha «slått tilbake fiendens offensiv».

Ukrainsk luftvern har tilsynelatende hatt stor suksess mot russiske fly, som ikke har greid å ta kontroll over luftrommet, konstaterer britisk etterretning.