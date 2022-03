Ett døgn etter løslatelsen: Stort politioppbud på Abdulhak-adresse

LONDON (TV 2): Nesten et døgn etter at kvinnen som ble pågrepet i Martine-saken ble løslatt mot kausjon, er det fortsatt mye politi på en adresse tilknyttet Abdulhak-familien. – Kan være en husarrest, sier jusprofessor.

Onsdag ettermiddag står en større varebil fra Metropolitan Police parkert utenfor en adresse i et eksklusivt nabolag i Westminster i London.

Inne i bilen sitter tre politifolk helt stille og stirrer ut i luften.

Det litt spesielle med adressen de har parkert utenfor, er at et selskap tilknyttet Abdulhak-familien eier en av totalt åtte leiligheter på adressen.

Det var VG som først omtalte leiligheten, men TV 2 sitter på dokumenter som bekrefter eierskapet.

Leiligheten strekker seg over to etasjer og ligger i det eksklusive nabolaget Mayfair, ikke langt unna Buckingham Palace og den amerikanske ambassaden.

PARKERT: Politibilen har stått på den samme plassen i snart et døgn. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne / TV 2

I nesten fjorten år, helt frem til tirsdag morgen, har Farouk Abdulhak vært den eneste mistenkte etter voldtekten og drapet på Martine Vik Magnussen (23) den 14. mars 2008.

Løslatt mot kausjon

Det vakte derfor internasjonal oppmerksomhet da Metropolitan Police kunne fortelle at en kvinne i 60-årene var pågrepet i tilknytning til saken.

I pressemeldingen står det at kvinnen ble pågrepet på en adresse i Westminster. Likevel har politiet ikke ønsket å si noe som helst om den pågående aksjonen utenfor Abdulhak-leiligheten i det samme distriktet.

Tirsdag kveld ble kvinnen løslatt mot kausjon.

Martines far, Odd Petter Magnussen, sier at han er informert om løslatelsen.

DREPT: Martine Vik Magnussen (23) ble funnet drept den 14. mars 2008. Foto: Privat

– Jeg spurte politiet om det ikke var risiko for at hun ville forlate landet, nå som hun var løslatt mot kausjon. Men de svarte at de har nødvendig kontroll på henne, sier han.

– Kan være husarrest

Onsdag kveld var det fortsatt minst fem politifolk på adressen med tilknytning til familien Abdulhak. TV 2 har kun observert vanlige politifolk onsdag. Krimteknikerne som stod parkert utenfor leiligheten tirsdag, er ikke der lenger.

Jusprofessor Mads Andenæs mener det store politioppbudet adressen onsdag, kan tyde på at det befinner seg en person i husarrest der.

Han har studert ved både Cambridge og Oxford University, og kjenner britisk lovgivning godt.

PROFESSOR: Mads Andenæs tok doktorgrad i rettsvitenskap ved Cambridge University. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Storbritannia har ikke en like utstrakt bruk av varetektsfengsel som Norge. At kvinnen 60-årene er løslatt, betyr derfor nødvendigvis ikke at mistanken mot henne er svekket.

– I England blir man mye lettere sluppet på frifot, men med begrensninger, sier Andenæs.

Dette kan typisk være inndragning av pass, sperring av kontoer og meldeplikt.

– I noen tilfeller kan man også få en type husarrest. Hvis du er utlending så vil du typisk bli utsatt for enda strengere vilkår, sier Andenæs.

DAG 1: Tirsdag kveld var det på et tidspunkt fire politibiler parkert utenfor leiligheten Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne / TV2

Scotland Yard har ifølge Martine Vik Magnussens far bekreftet overfor ham at den mistenkte kvinnen i 60-årene ikke er britisk.

Pressevakten hos London-politiet sier til TV 2 at den mistenkte kvinnen er pliktig til å møte på politistasjonen igjen i begynnelsen av april.

Utover dette ønsker ikke Scotland Yard å komme med flere detaljer.

Må tilby egne løsninger

Andenæs understreker at han uttaler seg om hvordan kausjonasvilkårene i Storbritannia typisk fungerer.

I saker der det er aktuelt med løslatelse mot kausjon, er det vanligvis forsvarsadvokatene som foreslår vilkår som gjør det mulig å overtale retten til å slippe den mistenkte løs.

Drapet på Martine Vik Magnussen * Martine Vik Magnussen (23) fra Asker var student ved Regent's College i London. Hun ble funnet død 16. mars 2008 i kjelleren til leilighetskomplekset hvor medstudenten Farouk Abdulhak bodde. * Hun ble sist sett i live halvannet døgn tidligere på et utested sammen med Abdulhak. * Abdulhak forlot Storbritannia dagen etter at Martine forsvant. * Britisk politi har siktet ham for å ha voldtatt og drept Magnussen og etterlyst ham via Interpol. * Britiske myndigheter har ingen avtale om utlevering med Jemen, men har likevel bedt om utlevering. Dette har Jemen avslått. * Britisk politi har siden rettet jevnlige appeller til den mistenkte om å melde seg. * Tirsdag 8. mars 2022 opplyste britisk politi at en kvinne i 60-årene er pågrepet i London i forbindelse med saken. Hun er siktet for å ha bistått en ettersøkt forbryter. Kilde: NTB

– Flinke advokater for en rik klient kan finne veldig kreative løsninger for å unngå at klienten blir satt i varetektsfengsel, sier Andenæs.

Et vilkår kan for eksempel være elektronisk fotlenke.

– Men det er ikke noe staten vil betale for, så da må man bruke et privat firma for å få til det.

Dersom det i dette tilfellet er snakk om en husarrest, så er professoren overbevist om at politifolkene ikke er en del av vilkårene.

– Hvis det er mange politifolk der så er det typisk fordi de er redde for at personen skal bryte kausjonsvilkårene og forlate landet.

Dersom vilkårene brytes kan det få alvorlige konsekvenser.

– Det beste eksempelet på det er Julian Assange, hvor det har fått helt ekstreme utslag. Han har fått disse reglene brukt mot seg på en ekstrem måte.