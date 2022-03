Dette bekymrer den norske atomeksperten

Det nedlagte kjernekraftverket Tsjernobyl har mistet strømtilførselen, noe som skaper bekymring. Samtidig meldes det at Russland har tatt kontroll over Europas største kjernekraftverk.

Det internasjonale atomenergibyrået er bekymret over situasjonen ved det nedlagte atomkraftverket Tsjernobyl, men sier situasjonen på nåværende tidspunkt ikke er kritisk.

Onsdag opplyste det ukrainske atomenergiselskapet at det er økt risiko for radioaktiv stråling etter et strømbrudd som følge av kamper rundt atomkraftverket.

Reaktoren som eksploderte ved Tsjernobyl-kraftverket i 1986 er dekket av med en stor konstruksjon. Brukt kjernebrensel ved anlegget kjøles fortsatt ned. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Den eneste strømtilførselen til kjernekraftverket har blitt kuttet, og man frykter nå utslipp av radioaktive stoffer fordi kraftverket ikke har strøm til å kjøle ned kjernebrensel.

I tillegg har Russland over Europas største atomkraftverk, Zaporizjzja, ifølge russiske medier.

Ukrainas energiminister har anklaget russiske styrker for å torturere og holde de ansatte ved anlegget som gisler. Ifølge russiske medier jobber de ansatte ved atomkraftverket som normalt.

– Vi er bekymret for situasjonen. Det er krigshandlinger i området og anlegg som er overtatt av russiske styrker som holder de ansatte som gisler, sier Astrid Liland, beredskapsdirektør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

– Må stanse umiddelbart

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba advarte onsdag mot følgene av Putins krig.

– Det eneste strømnettet som gir strøm til Tsjernobyl er ødelagt. Jeg oppfordrer det internasjonale samfunnet til å raskt kreve at Russland legger ned våpnene og tillater reparasjon av strømtilførselen, skriver Kuleba på Twitter.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba under et møte i FNs generalforsamling. Foto: Carlo Allegri / Reuters

Ifølge utenriksministeren benyttes det nå reservegeneratorer som går på diesel, som vil sørge for strøm til anlegget i 48 timer.

– Etter det, vil kjøleanlegget til lageret for brukt kjernebrensel slutte å fungere, som gjør at lekkasjer blir nært forestående. Putins barbariske krig setter hele Europa i fare. Han må stanse umiddelbart, skriver Kuleba.

Liland sier det er usikkert hvorvidt de ansatte ved kjernekraftverkene får tilstrekkelig med hvile og mat og drikke.

– I en krig er det mye som kan gå galt. Det vi vet nå er at de ansatte jobber i en gisselsituasjon og trolig er utsatt for mye press, både psykisk og fysisk, sier Liland.

– Kan gi alvorlig utslipp

DSA følger nøye med nyhetene som kommer fra ukrainske myndigheter.

– Vi har fortsatt kontakt med dem, senest i dag. Vi følger også med på alle andre kanaler for å vurdere situasjonen. Det vi ser i dag er at Tsjernobyl-kraftverket har mistet strømmen, som kan være alvorlig dersom det vedvarer over tid, sier Liland.

– Hva er det dere frykter mest?

– Ved Tsjernobyl er det et stort basseng med lagring av brukt kjernebrensel, og dette må kjøles kontinuerlig med vann må pumpes gjennom systemet. Hvis vi mister elektrisiteten der, vil ikke dette kjølevannet kunne pumpes rundt. Det kan gi et alvorlig utslipp, sier Liland.

Hun mener det er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen.

– Det er usikkert om man får tilgang på ny diesel til reservegeneratorene, og det er også usikkert om de russiske styrkene vil bidra til at den opprinnelige strømforsyningen kan bli reparert igjen. Her er det mange usikkerhetsfaktorer.

Bekymring i Norge

Liland er også bekymret for situasjonen ved Zaporizjzja, der man frykter at de ansatte vil gjøre en dårligere jobb som følge av utilbørlig press og utilstrekkelig hvile.

– Zaporizjzja-anlegget er et operativt kjernekraftverk, og der er skadepotensialet mye større enn ved lageret i Tsjernobyl som har mistet strømmen.

– Har vi grunn til å være bekymret i Norge?

– Til nå har det ikke vært noen utslipp, og akkurat nå blåser vinden hovedsakelig sørover, slik at Norge ikke vil bli rammet hvis det skulle bli et utslipp nå. Men situasjonen er uoversiktlig, og det er flere kjernekraftverk i Ukraina, Situasjonen er fortsatt alvorlig og uavklart.

Røyk stiger opp fra en bygning ved atomkraftverket Zaporizjzja etter et russisk angrep. Foto: AFP

Mer bekymret for Zaporizjzja

Bellona, som tidligere har hatt kontorer i Ukraina og også følger situasjonen tett, sier at strømstansen ved Tsjernobyl i utgangspunktet ikke gir umiddelbar grunn til bekymring.

– Reaktorene ble skrudd av for 22 år siden. Så er det to lager her med til sammen 21.000 brenselselementer. Det er veldig mye, men sammenlignet med militære reaktorer er det lavere anrikingsgrad på uranet, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NTB.

Han sier Ukraina allerede var i gang med å flytte brenselselementene fra våtlageret til tørrlageret, men dette er en lang prosess på ti år. I tørrlageret trenger ikke brenselselementene kjøling.

– I og med at de har vært lenger enn 7–8 år i bassenget, så er ikke det at de mister kjølingen i seg selv veldig farlig, med mindre bassenget koker tomt, sier Hauge.

– Det som skjer ved Zaporizjzja, er langt farligere.