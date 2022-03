Person funnet livløs i sjøen – bekreftet død

Troms politidistrikt meldte onsdag kveld at en person er funnet livløs i sjøen i Tromsdalen.

– Det var en forbipasserende som meldte ifra, opplyste operasjonsleder i Troms politidistrikt, Robin Lindberg.

Like før klokken 18 opplyser politiet at personen er bekreftet død, og at vedkommende er en mann.



Avdødes identitet er ikke fastslått, og politiet har iverksatt etterforskning for å finne ut hvem avdøde er og hva som har skjedd.

– Vi vet ikke hvor lenge han har vært i sjøen, så det prøver vi å kartlegge, sier Lindberg.



Det er ingen savnede personer i området som politiet er kjent med, og dødsfallet kan heller ikke knyttes til eldre savnetsaker.