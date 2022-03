– Skal man først surre med ledning og ladeboks, kan man jo like gjerne kjøpe seg en elbil først som sist, og ikke en ladbar hybrid.

Sitat over kom fra en bruktbilkunde og ble gitt til Marius Fosshagen Berget, bilselger hos Auto Spesialisten Tønsberg De er en frittstående bilforhandler.

Mye tyder på at vedkommende som sa dette ikke er alene om å tenke slik tanker.

– Nei absolutt ikke, sier Fosshagen Berget.

– Markedet etterspør ikke de ladbare hybridene på samme måt som før. De har blitt vanskeligere å selge, dermed går både innbyttepris og prisen til sluttbruker ned på en del av modellene, forteller han.

Første generasjon av BMWs ladbare X5 er en av bilene som har relativt kort elektrisk rekkevidde og et ganske høyt bensinforbruk. Det er kombinasjon som mange ikke setter så stor pris på. Illustrasjonsbilde.

Gårsdagens teknologi

– Da må jeg riktig nok skynde meg å legge til at dette ikke gjelder absolutt alle modeller. Men spesielt de eldre og store, med kort elektrisk rekkevidde, sier han videre.

Bilene han sikter til er for eksempel første generasjon BMW X5 som ladbar, tidlige Volvo XC90 T8 og Porsche Cayenne/Pamamera e-Hybrid, for å nevne noen.

Felles for disse er relativt kort elektrisk rekkevidde, kombinert med at de har ganske bensintørste motorer når strømmen er brukt opp. Selvfølgelig fungerer hybrid-systemet slik at det tar de verste «toppene», selv når de tilsynelatende er strømtomme. Men på nyere modeller med større batteri og videreutviklet teknologi er dette blir kraftig forbedret.

De nevnte bilene har fort et forbruk på en liter eller mer på mila, selv om vi snakker langkjøring. På småkjøring enda mer.

Les også: – Flere damer bør få øynene opp for dette!

Vil bytte fra BMW til Hyundai

– Med bensinprisene vi har sett den siste tiden, vil nok dette forsterkes ytterligere. Noen så dette komme allerede før jul og vi hadde flere kunder innom som ville kvitte seg med ladbar hybrider. Til og med biler som bare var noen få måneder gamle, forteller bilselgeren.

En annen ting han har merket seg, er at merkelojaliteten og lojaliteten til ulike biltyper også har endret seg.

Marius Fosshagen Berget hos Autospesialisten Tønsberg, opplever at mange kvitter seg med eldre, ladbare hybrid biler..

– Det har sikkert skjedd gradvis, men det har blitt tydeligere den siste tiden. Helt konkret kan jeg fortelle at vi har hatt BMW X5-kunder inne i butikken som vurderer å bytte til Hyundai Ionic 5. Det skjedde ikke for 10-15 år siden. Da jobbet jeg med Hyundai, så det vet jeg, understreker han.

Fosshagen Berget ønsker å understreke at prisnedgangen ikke gjelder alle ladbare biler.

– Nei, det gjør det absolutt ikke. Det beste eksemplet på det motsatte er nok Mitsubishi Outlander PHEV. Selv om den nå ikke er få kjøpt lenger, er den kjempepopulær i bruktmarkedet. Det samme er ladbar Toyota RAV4 akkurat nå. Det kan nok kanskje snu seg noe når elbilen til Toyota kommer senere i år, tror han.

Les også: Denne bilen kjøpes av 1.500 kunder – hver dag

Den ladbare Mitsubishi Outlander selges ikke lenger som ny, men er lettsolgt som bruktbil.

Også elbiler rammes

Men det er ikke bare de ladbare hybridene som synker i pris. Også elbiler merker det.

– Ja, og igjen – det er de eldre med kort rekkevidde og litt eldre teknologi som rammes hardest. Biler som Nissan Leaf, første generasjon VW e-Golf og de eldste Kia Soul er alle eksempler på elbiler hvor prisene har falt mye og fort den siste tiden.

– Det virker som om utviklingen går så fort at bilene blir fortere "gamle" nå enn for bare noen år siden.

Det er vanskelig å spå, særlig om framtiden, men bilselgeren tror at mye vil handle om elbil de neste årene. Men det betyr ikke at fossilbilene er "døde".

Les også: – Det har vært noen barnesykdommer underveis

Bensin- og dieselbiler er fortsatt kurant

– Nei, det er de absolutt ikke. Vi må ikke glemme at det er forskjell på nybilmarkedet og bruktbilmarkedet. Selv om det som selger godt som nytt, også er lettsolgt som bruktbil. Slik har det alltid vært. Mange diesel- og bensinbiler selges fortsatt greit, men vi ser at de oftere og oftere finner veien ut i distriktene. De som velger elektrisk bor ofte mer urbant til.

– Kort oppsummert. Hvis det kommer to kunder inn i butikken, én som bor urbant og én som bor på landsbygda, med 300.000 kroner hver: Da er det stor sannsynlighet for at den urbane velger en elektrisk Hyundai Kona og den som bor på landet en Volvo XC70 med dieselmotor og firehjulsdrift. Jobben min er å skaffe den bilen de ulike kundene vil ha. Uansett hva det er. Det gjør at vi lever tett på bruktmarkedet og ser trendene tydelig, avslutter bilselgeren.

Topp 10: De mest fornøyde bileierne

Video: Her kjører vi Hyundai Ionic5 for første geng