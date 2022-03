Skarstein kritiserer mangel på høydetrening: – Det er tullball

– Du kan ikke skli inn fra høyre og ta det som en tur. Du må faktisk gå ut her og gjøre en ordentlig jobb, sier Birgit Skarstein om forbundets forberedelser til Paralympics til NRK.

Hun mener det var bevisst at løperne ikke skulle ha noen form for høydeakklimatisering i forkant. Skarstein sier at løperne var klar over at det ville bli tøft for dem i starten av mesterskapet i Kina.

– Jeg synes det er tullball at man ikke akklimatiserer og at man går inn for å ikke akklimatisere. En ting er om det måtte blitt sånn på grunn av pandemien, men det var ikke grunnen. Grunnen var at de synes det var så lenge å være på tur og det er klart sånn går det ikke an å holde på. Det er Paralympics, sier hun.

Birgit Skarstein smilte etter dagens konkurranse. Foto: ISSEI KATO

Idrettsprofilen var ikke en del av landslaget fram til starten av desember, og hun var ikke med under planleggingen av mesterskapet.

Landslagstrener Bjørn Kristiansen sier at høydeopplegget er laget i samarbeid med både Olympiatoppen og løperne.

– Vi har vært enige om hva vi skal gjøre. Vi har litt uerfarne utøvere utenom Birgit, men planene har vært godt forankret i forbund og Olympiatoppen. Utøverne synes også det har vært en fin tilnærming til disse lekene, forklarer Kristiansen til NRK.

