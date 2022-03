Rekdal om Eriksen-interessen: – Min jobb er å gjøre Rosenborg best mulig

– Det er ikke noe nytt annet enn at vi har prøvd å skaffe oss en god spiller og fått nei. Det er ikke så mye mer å si enn det.

Det sier en tydelig Kjetil Rekdal når TV 2 spør om Rosenborgs Kristian Eriksen-interesse.

Selv om HamKams daglige leder Bent Svele har vært krystallklar på at Eriksen ikke er til salgs, er det ingenting som tyder på at Rekdal og Rosenborg har tenkt å gi opp kampen om å hente Eriksen til Lerkendal.

– Det kan skje mye hos mange klubber før det vinduet stenger ved midnatt 31. mars, sier Rekdal.

Eriksen selv har gitt klart uttrykk for at han ønsker en overgang til trønderne, men HamKam på sin side virker ikke å være villig til å slippe spilleren som ble årets spiller i OBOS-ligaen i fjor.

– Kristian Eriksen for Hamar og HamKam har egentlig ingen pris. Han er DNA-et vårt. Han er en lokal spiller, som har frontet alt som finnes av kampanjer vi har holdt på med. For oss er han uvurderlig. Det er de brutale fakta, sa Svele til TV 2 tirsdag.

I februar hentet Rekdal midtstopper Sam Rogers fra Hamar, og nå kan altså Eriksen bli den andre spilleren som tar turen fra Briskeby til Lerkendal. Selv om Rekdal er i ferd med å pådra seg gamleklubbens vrede, er han klar på han kun har ett fokus.

HamKams Kristian Eriksen er ønsket av Rosenborg. Foto: Beate Oma Dahle

– Min jobb er å gjøre Rosenborg best mulig. Det viktigste for meg er å sette sammen en komplementær stall som gjør Rosenborg sterkest mulig, så fort som mulig, sier RBK-sjefen.

Men at Rekdal er stor fan av mannen som bidro med 13 scoringer og ni målgivende pasninger i OBOS-ligaen forrige sesong er det liten tvil om. Spesielt imponert er han av 26-åringens vei til det øverste nivået i norsk fotball, som har bestått av opphold i klubber som Brumunddal og Elverum.

– Det sier ganske mye om han, faktisk. Jeg velger å se det positive i at han har hatt en vanvittig utvikling, sier Rekdal, før han legger til:

– Men nå er det ikke noen vits i å prate om det, for det er ikke noen realisert overgang. Det viktigste er å få gjort noe med de spillerne vi har på trening

Selv om enkelte har vært kritiske til at Rosenborg, et lag som er forventet å kjempe om både medaljer og spill i Europa, ser mot HamKam for å forsterke stallen, er Lerkendal-publikummet optimister.

– Om Rosenborg legger de pengene på bordet og HamKam sier ja, så er den saken ganske enkel. Altså, hvor har Bodø/Glimt hentet spillere fra? Det har da ofte vært OBOS eller spillere som har slitt benken i andre klubber, som vi aldri kunne drømme om at skulle bli noe. Jeg så ikke Eriksen komme, men når det først skjer så regner jeg med at de har en tanke bak det. Jeg blir ikke lei meg om det ikke skjer, men hvis det skjer så virker han som en bra fyr, sier mannen bak podcasten «Rotsekk», Kent Aune til TV 2.

Han får også støtte av talsmann i Kjernen, Espen Viken.

– Det jo opp til Kjetil, Geir (Frigård) og gjengen å finne de rette, som vil lykkes på den måten vi ønsker å lykkes på. Der gjenstår det å se hvordan det går. Men det å si at du henter 1. divisjons-, OBOS-spillere eller noe sånt... Bodø/Glimt har satt en strek over det der, det er ikke sånn lenger, er den tydelige beskjeden fra Viken. Han understreker at deler av fanskaren er litt skeptiske, men at de stoler på klubbens avgjørelser.

– Jeg litt i tvil i om HamKam er Rosenborg, og om tanken er bærekraftig, men det gjenstår å se. Jeg har jo tillit til at Kjetil Rekdal og Mikael Dorsin vet hva de holder på med, at de har gode folk rundt seg som spiller med og at de gjør valg som er bra for klubben, sier han.

Så gjenstår det å se om Eriksen blir Rosenborg-spiller før vinduet stenger 31. mars. Uansett utfall kan Rekdal berolige supporterne med at hans mannskap er i rute til seriestarten mot Bodø/Glimt 3. april.

– Jeg tror vi er på god vei, selv om det kanskje ikke ser sånn ut hver gang. Vi får se utover våren om pilen peker oppover, for det må den gjøre og det kommer den til å gjøre også. Det er ingen her som har panikk, avslutter Rekdal.