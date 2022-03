Mayoo (31) var narkotika-siktet i nesten fire år – venter fortsatt på erstatning

Mayoo Indiran (31) ble et hett navn i norsk reality-TV da han entret skjermen i Paradise Hotel i 2016. Samme år ble det imidlertid bråstopp for videre TV-opptredener.

To dager før julaften ble Indiran nemlig pågrepet av politiet, siktet for grov narkotikaforbrytelse. Samtidig ble han varetektsfengslet i syv uker med brev- og besøksforbud fordi politiet og domstolen mente det var nødvendig av hensyn til etterforskningen.

KOMPANIREKRUTT: For tiden er Indiran å se i TV 2s Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Realityprofilen ble så løslatt fra Ullersmo fengsel, men siktelsen ble opprettholdt. Indiran har nektet straffskyld hele veien, men først i august 2020 ble saken henlagt.

Etter henleggelsen har Indiran omsider fått TV-karrieren på beina igjen, og har figurert i Gullruten-belønnede Sofa og Fangene på fortet. I disse dager er han aktuell i TV 2s Kompani Lauritzen.

«Skrekkeksempel»

I et intervju med TV 2 forteller Indiran at det foreligger et krav om erstatning som ennå ikke er avgjort. Dette til tross for at han og advokaten hans, Inam Ghous Ali, sendte kravet til politiet og Statens sivilrettsforvaltning (SRF) i november 2020.

VENTER PÅ AVGJØRELSE: Mayoo Indiran synes det har vært vanskelig at saken hans har tatt så lang tid. Foto: Birgitte Thorshaug Kristiansen / TV 2

– Det er ufattelig. Både at saken i seg selv tok så lang tid før den ble henlagt, og at de ennå ikke har behandlet kravet om erstatning – halvannet år etter at det ble sendt, sier Indiran.

Advokaten hans omtaler saken som et «skrekkeksempel» på grunn av sakens varighet.

– At denne prosessen tar så lang tid er utrolig tungt for dem som er fanget i det. Det er uholdbart at man kan holde på sånn i så mange år, sier Ali.

Beklager at det har tatt tid

Videre forklarer advokaten at kravet nå har vært forsinket i to instanser etter at det ble sendt.

– Politiadvokaten sendte over sin påtegning veldig sent. Det tok vel om lag sju måneder, og Statens sivilrettsforvaltning starter ikke sin behandling av saken før de har fått påtegningen – politiets versjon, knyttet til kravet.

Da SRF hadde mottatt kravet, fikk Indiran og Ali beskjed om at de, på grunn av saksmengde, måtte påregne en saksbehandlingstid på opp mot seks måneder.

– Den perioden er overskredet nå, konstaterer Ali.

Politiadvokat i saken, Jorid Kile, vedkjenner at det tok i overkant av syv måneder før påtegnelsen ble sendt til SRF.

– Vi beklager at saken har tatt lang tid. Erstatningskravet ble sendt fra statsadvokaten til Statens sivilrettsforvaltning juli 2021. Hvorfor den ikke er avgjort må eventuelt sjekkes med sivilrettsforvaltningen, sier Kile.

– Kompleks sak

Når TV 2 tar kontakt med SRF, sier avdelingsdirektør Kristina Kjeverud at sakens omfang gjør at det tar noe lengre tid enn gjennomsnittet.

Kristina Kjeverud, avdelingsdirektør ved Statens sivilrettsforvaltning (SRF) Foto: Nora Lie / SRF

– Indiran har bedt om et svært høyt erstatningsbeløp. I tillegg er det svært omfattende dokumentasjon i saken. Det gjør saken kompleks, noe som betyr at det tar ekstra tid, forklarer Kjeverud.

Det er ifølge henne ikke uvanlig at så omfattende saker tar lengre tid.

– I denne saken mottok vi søknaden fra politiet for snart åtte måneder siden. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på dette feltet er fire måneder etter at vi mottar en sak, men idet dette er gjennomsnittet, betyr det også at en del saker tar lengre tid. Saksbehandlingstiden i denne saken er derfor ikke uvanlig med tanke på kompleksiteten i saken og det høye erstatningsbeløpet.

De har likevel forståelse for at Indiran synes ventetiden har vært tøff.

– Alle som har saker til behandling hos oss, opplever ventetiden som vanskelig. Dette har vi forståelse for, og vi forsøker derfor å gjøre ventetiden kortest mulig for så mange som mulig, forklarer Kjeverud.

– Når kan de regne med å få et svar?

– Vi ser for oss at vi fortsatt må bruke noen uker på denne saken før vi kan gjøre et vedtak, avslutter Kjeverud.

– Langt nede

Overfor TV 2 åpner Indiran seg om tiden i varetekt og hvordan det påvirket livet hans.

– Jeg var langt nede på den tiden. Det var ikke noen å snakke med. Ingen psykolog i fengselet. Men det er vel litt av den prosessen om at man skal brytes ned for å kunne åpne seg opp, og å tenke: «Shit, dette her vil jeg ikke være i», og å være ærlig i avhør. Men jeg var jo ærlig hele tiden, så det var ikke noe stress for meg, deler han.

Nå ønsker han å legge det hele bak seg, men synes det er vanskelig når erstatningssaken ennå ikke er avgjort.

– Hvorfor er det så viktig for deg å få tilkjent erstatning?

– Av prinsipp, først og fremst. At man som uskyldig skal måtte gå gjennom en så stor psykisk påkjennelse, og samtidig miste inntekt og gode muligheter for jobb og karriere er ikke greit, svarer Indiran.

– Jeg har vist forståelse for at saken har tatt tid hele veien, men hvor mye skal man måtte tåle før man får noen form for forståelse tilbake?, spør Indiran.

«Betydelig sum»

Inam Ghous Ali, Indirans advokat. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Advokat Inam Ghous Ali ønsker ikke å gå ut med beløpet de har bedt om, men sier det er snakk om «en betydelig sum». Den innebærer erstatning for økonomiske tap for hele perioden Indiran var siktet – altså tilnærmet fire år – ikke bare de syv ukene han var i varetekt.

Selv om Indiran var trygg på at han ikke ville bli dømt til fengsel, krevde det likevel mye av 31-åringen.

– Jeg visste at saken ville bli henlagt før eller siden. Lite ante jeg at det skulle ta fire år – at systemet er så treigt. Men jeg gikk og motiverte meg hver dag, og tenkte at det ville gå over.

Det som imidlertid stakk mest var mediedekningen. Indiran synes det er leit at han ble ansiktet utad for politioperasjonen som ble kalt «Kinder». Ingen av de andre involverte, heller ikke de domfelte, ble offentliggjort.

– Folket er kjipere enn rettssystemet. Rettssystemet ser på bevis. Folk derimot, leser bare en overskrift og dømmer deg. Du er dømt av dem før du dømmes av retten, og det er det kjipe, mener han.

– Fine mennesker rundt meg

I tiden etter narkotikasaken sitter TV-profilen igjen med en stor lærdom.

– Det verste kan skje selv den snilleste. Og uansett hvor ordentlig du er, så kan det gå galt. Det er mange ting som kan gjøre at man blir satt i et dårlig lys. Men det jeg vet er at om du er god, og ikke tar med deg skaden som har skjedd, men bearbeider den og kommer godt ut av det, så er det det viktigste.

Videre er 31-åringen takknemlig for mulighetene han har fått, og får, i ettertid av denne saken.

– Jeg får en ny sjanse i TV- og underholdningsbransjen. Menneskene jeg jobber med verdsetter å jobbe med meg, og jeg verdsetter å jobbe med dem. Jeg har veldig fine mennesker rundt meg som støtter meg og vet hvilke verdier jeg står for, og jeg får så mye kjærlighet. Jeg kan ikke klage i det hele tatt, sier han.