Mannen som fikk hjerte fra en genmodifisert gris er nå omkommet

En 57 år gammel mann med en livstruende hjertesykdom fikk i januar et nytt hjerte fra en genmodifisert gris. Nå er han død, bekrefter sykehuset overfor AP.



Operasjonen ble omtalt som den første vellykkede organtransplantasjonen av sitt slag, og det skulle gi håp til hundretusenvis av pasienter med sviktende organer, skrev The New York Times.

Den åtte timer lange operasjonen ble gjennomført i Baltimore i USA i januar.



– Vi er veldig begeistret, men vi vet heller ikke hva morgendagen vil bringe. Dette har aldri blitt gjort før, sa lege ved University of Maryland Medical Center, Bartley Griffith etter operasjonen.

Det er lange ventelister på å få nytt organ verden over. I USA dør pasienter i kø. Derfor har forskere jobbet iherdig med å genmodifisere griser slik at organene deres ikke skal bli avvist i menneskekroppen.