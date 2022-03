Russeren slår tilbake og starter stiftelse for utestengte utøvere

– Formel 1 er en farlig sport, og du må stole på laget du jobber med. Det er et spørsmål om sikkerhet, og man kan trygt si at jeg ikke har tillit til dem, sier Mazepin på en videokonferanse fra Moskva.

23-åringen er sønnen til milliardæren Dmitrij Mazepin, eier av selskapet Uralkali. Faren har investert tungt i Formel 1-laget Haas i forbindelse med at sønnen fikk kontrakt med laget.

I forrige uke valgte Haas å terminere avtalen med den russiske føreren.

De kuttet også alle bånd til Uralkali.

Starter stiftelse

Nikita Mazepin sitter i samme båt som mange andre russiske utøvere. De fleste internasjonale forbund har utestengt dem fra alle konkurranser.

Nå strekker Mazepin ut en hjelpende hånd. Han opplyser at det vil startes en stiftelse for å støtte atleter «som ikke får konkurrere på grunn av krig eller politikk».

Farens selskap vil stå bak finansieringen. Pengene som hadde blitt satt av til å sponse Haas vil brukes på stiftelsen.

– Vi tilbyr ressurser til utøverne som har brukt livene deres på å forberede seg til OL, Paralympics eller annen toppidrett, for så å bli hindret fra å konkurrere og bli kollektivt straffet bare på grunn av passene de har, sier Mazepin.

ISFRONT: Nikita Mazepin hevder at han ikke har hørt fra noen i laget og siteres på at «folk viser sitt sanne ansikt i situasjoner som dette». Foto: XPB

Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) har tillatt at russiske og hviterussiske førere kan konkurrere som nøytrale utøvere, skriver The Guardian.

Mazepin hevder at han var klar for å stille opp som nøytral og er skuffet over hvordan Haas håndterte saken.

– Jeg har ikke hørt fra laget siden det skjedde, og jeg fikk vite om sparkingen samtidig som det ble sluppet til pressen, hevder han, ifølge Sky Sports.

Faren skal være Putin-venn

Ifølge The Guardian diskuterte ikke Mazepin krigen eller politikk under videokonferansen.

The Athletic skriver at pappa Dmitrij Mazepin er venn av Vladimir Putin. Ifølge Daily Mail var han en av rundt 40 oligarker som møtte Putin i Kreml samme dag som den russiske presidenten beordret invasjonen av Ukraina.

Haas har bare halvannen uke på seg til å finne Nikita Mazepins erstatter om han skal kjøre sesongåpningen i Bahrain.

Skal man tro danske Ekstra Bladet, er Kevin Magnussen en av kandidatene til å ta over setet.