WHO: – Har funnet virus-kombinasjon av delta og omikron-varianten

Det er fremdeles få tilfeller av denne kombinasjonsvarianten oppdaget, men WHO peker på at det kan ha sammenheng med at nivået av testing har falt dramatisk de siste ukene.

– Kombinasjonen er forventet i og med den enorme spredningen av begge virusvariantene, sier doktor Maria Van Kerkhove i WHO under onsdagens pressekonferanse.

Studier på vei

Det er foreløpig ikke funnet at kombinasjonsvarianten er mer smittsom eller gir mer alvorlig sykdom.

– Men det er mange studier på vei, sier hun.

Hun understreker at det fremdeles er viktig å ha god kontroll på viruset og endringene i viruset, og mener det er problematisk at det nå testes så lite.

– Pandemien er langt fra over, sier Kerhhove.

Mer immunitet

FHIs modellering indikerer at koronaepidemien nå bremses I Norge fordi mange blir smittet og dermed immune en periode etterpå.

R-tallet synker og er nå nærmere 1. Ifølge modellen ventes en smittetopp i løpet av de nærmeste ukene, går det fram av Folkehelseinstituttets rapport for uke 9.