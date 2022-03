Har du lagt merke til denne knappen?

Torsdag sist uke dukket det opp en ny knapp i de selvbetjente kassene til Coop. Hver gang du handler, kan du nå velge å trykke på en donasjonsknapp.

Sponsoransvarlig for Kultur og omtanke i Coop Norge, Carina Hansen, forteller at pengene man velger å donere går til Røde kors og deres hjelpearbeid i Ukraina.

– Det er stort behov for nødhjelp i Ukraina, og vi vil forsøke å hjelpe på de områder vi har mulighet. Dette er også noe som våre kunder etterlyste, sier Hansen til TV 2.

STOR GIVERGLEDE: Sponsoransvarlig for Kultur og omtanke i Coop Norge, Carina Hansen, forteller at det er stor giverglede blant nordmenn. Foto: Coop

– Enkelt for dem som ønsker å bidra

Coop har vært hovedpartner med Røde kors i flere år. Derfor har de donert ti millioner kroner til «Hjelp til Ukraina», i tillegg til deres årlige bidrag til Røde kors.

Målet med donasjonsknappen er at også mannen i gata enkelt skal kunne bidra, og i menyen dukker det opp ulike donasjonsbeløp på 50, 150 og 250 kroner.

– Når man som kunde i kjøpsøyeblikket får muligheten til å bidra med penger til nødhjelpsarbeid i Ukraina, blir det svært enkelt å bidra for dem som ønsker det, sier Hansen.

Videre forteller hun at Coop har fått mange gode tilbakemeldinger på donasjonsknappen, og at mange har et ønske om å bidra.

– Mektig imponert

I tillegg til donasjonsknappen har Coop også opprettet en Vipps, der pengene også går til Røde kors sitt Ukraina-arbeid.

Coop opplever at det er stor giverglede blant nordmenn.

BELØP: Man kan velge mellom tre ulike beløp som man ønsker å donere under en vanlig handletur på butikken. Foto: Coop

– Via Vipps har vi samlet inn 350.000 kroner, og via donasjonsknappen har kundene og medeierne våre gitt over 800.000 kroner, sier Hansen og fortsetter:

– Vi er mektig imponert over givergleden til Coop-kundene.

Dette er heller ikke første gangen de oppretter et slikt tiltak. Tidligere har Coop blant annet hatt en «omtankeknapp» i kassen. Da kunne kundene gi et beløp som var øremerket nødhjelp, i forbindelse med krigen i Syria.

Donerer bonusen

Dagligvarekjeden Kiwi har også satt i gang tiltak for å samle penger til nødhjelp i Ukraina.

Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, sier til TV 2 at de har et samarbeid med UNICEF ettersom de har vært partnere i over ti år.

BONUS: Krister og Isabell og på Kiwi Kringsjå holder opp en plakat som informerer kundene om muligheten til å donere sin Trump-bonus til UNICEF og Ukraina.. Foto: Kiwi

– I tillegg til å bidra økonomisk selv, har vi invitert våre 1.8 millioner Kiwi pluss-kunder til å donere sin Trumf-bonus, sier Arvin.

Kiwi opplever også at givergleden er stor:

– Det første halve døgnet donerte Kiwi-kundene 1.7 millioner kroner i bonus, og etter én uke har de donert 3.1 millioner kroner, forteller kommunikasjonssjefen.