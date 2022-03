«Alle elsker David»-Hedvig åpner opp om tøff ungdomstid – bodde alene som 16-åring

Serien «Alle elsker David» har blitt omtalt som den norske versjonen av «Keeping up with the Kardashians» og «Wahlgrens verden».

Begge disse er familiebaserte realityprogram – med en stor fanskare.

– Det blir litt som om hoppe etter Wirkola, svarer Hedvig Glestad (30) og smiler da vi spør henne om sammenligningen.

TV 2 møter Hedvig hjemme i leiligheten hun eier sammen med kjæresten David Eriksen (54) – han som alle elsker.

Hedvig og David møttes utenfor et utested i Oslo en kveld på byen for fire år siden. Til tross for at de fort fant tonen, var ikke starten bare enkel.

Før vi møter Hedvig, gjestet hun God morgen Norge sammen med David og hans datter Andrea Zeline Eriksen (25).

Der fortalte Andrea om hvordan hun opplevde å få vite om farens forhold til Hedvig.

– Det var ikke jubel fra min side i starten, sier hun.

– Men Hedvig er veldig enkel å like, så man blir fort glad i henne, fortsetter 25-åringen.

Uvanlig familiedynamikk

Andrea forteller videre at hun fant det vanskelig å håndtere farens nye relasjon. Det var flere, både kjente og ukjente, som hadde en mening om det og tok det opp med henne ute på byen.

Da TV 2 spør Hedvig hvordan det var å bli fortalt dette i ettertid, er hun klar i talen.

– Jeg syns ikke det er noe hyggelig at det går ut over Andrea eller Lucas. Det var noen episoder som ikke var så veldig kule, sier 30-åringen.

FIN RELASJON: I dag har Hedvig en god relasjon til barna til David. F.v: Andrea Zeline Eriksen, David Eriksen, Hedvig Glestad, og Lucas Zedine Eriksen. Foto: Espen Solli/TV 2

Hedvig har selv opplevd å få meldinger fra fremmede angående forholdet, og innrømmer det var noen som traff henne mer enn andre.

– Jeg har jo fått kommentarer på at jeg er «gold digger», og at jeg verdens mest barnslige, så det har jo vært en del, sier hun.

– Det er noen som stikker litt mer enn andre, spesielt da sesong én gikk på TV – da var jeg mer følsom. Men nå går det greit. Men man kjenner det litt i magen.

Til tross for tidligere utfordringer, forholdet mellom Hedvig og Davids barn veldig godt.

– Det har ikke alltid vært en dans på roser, men nå har vi det veldig bra, konstaterer Hedvig.

Influenser på fulltid

Det at hun nå har blitt en offentlig person, har ikke Hedvig har merket særlig til.

– Da serien kom ut, så var vi jo midt under korona. Vi var jo aldri ute, verken på nattklubb eller restauranter. Så det har vært lite vi har merket til det. Litt mer nå, men jeg vil si det har vært overraskende lite egentlig. Og det er digg!, forteller hun.

Hedvig har derimot blitt veldig populær i sosiale medier etter serien premierte i fjor. Følgerbasen begynte å vokse, men til tross for dette, sto hun fast på at hun ikke ville bli influenser.

30-ÅRSDAGEN: Hedvig feiret 30-årsdagen på Heidis i Oslo, noe seerne får se lenger ut i sesongen. Foto: Alle elsker David/TV 2

– Det var det siste jeg skulle. Men Lucas sa det tidlig, «Du kommer til å bli influenser», og så sa jeg «nei, det skal jeg ikke», sier hun og ler.

Det virket unaturlig å selge produkter på Instagram, og personlig var hun ikke interessert i influserbransjen.

– Derfor tenkte jeg litt negativt om det. Men så viste det seg å være veldig gøy! Det er ikke bare «fake». Jeg selger kun ting jeg kan stå inne for – da føles det med gang mer greit, fortsetter hun.

Nå har Hedvig sagt opp jobben som personlig assistent, og har sin siste arbeidsdag i slutten av mars.

– Nå er planen å gå «all inn» på Instagram. Så jeg håper det går veien, vi får se. Man må jo bare satse!

En barndom preget av barnevernet

I den første sesongen åpnet Hedvig opp om at hun i ung alder flyttet alene til egen leilighet i Oslo i regi av barnevernet.

Da Hedvig var ung, ble moren syk. Hun flyttet derfor til faren, før han ble rammet av en ulykke. En dag ble han stukket av en veps – og havnet i koma.

– Ulykken til pappa skjedde da jeg var 15 år. Da flyttet jeg tilbake til mamma, men det gikk ikke, grunnet situasjonen hennes, fortsetter hun.

Ettersom at begge foreldrene hennes var syke, flyttet Hedvig inn til bestevenninnen og moren hennes.

Der bodde hun i rundt et halvt år, før hun fikk sin egen leilighet av barnevernet, noe hun setter pris på at hun fikk mulighet til.

– Jeg tror jeg var 16 og et halvt da jeg flyttet inn i leiligheten, om jeg husker riktig. Det var plass til 13 stykker i det programmet. Så det var veldig bra, forteller 30-åringen.

Derfra fikk hun tett oppfølging og den hjelpen hun trengte.

– Jeg har gått mye til psykologer og terapeuter, så det har vært en stor del av livet mitt siden jeg var 16. Så jeg har fått hjelp hele veien, og det har formet meg på godt og vondt, forteller hun åpenhjertig.

Hjelper å være åpen

Selv om Hedvig kun har fortalt en liten del av historien hennes offentlig, har hun fortalt alt til kjæresten David.

– Med han har jeg delt alt, og egentlig ganske tidlig, sier 30-åringen.

– For meg er det ingen annen måte å gjøre det på. Jeg synes det er viktig at man vet historien til hverandre, for det er grunn til at man reagerer som man gjør, fortsetter hun.

VIKTIG Å VÆRE ÅPEN: David vet alt om Hedvigs barndom, noe hun mener er viktig for et sunt forhold. Foto: Alle elsker David/TV 2

Da TV 2 spør Hedvig hvordan det var å bo alene i så ung alder, har hun blandede følelser.

– Nå som jeg har blitt eldre og ser tilbake på det, at jeg var 16 år og bodde alene, så får jeg jeg vondt av den 16 år gamle meg. Jeg var jo bare et barn på en måte, sier hun.

– Så det er nesten i ettertid det har vært vondere, og at det har satt ekstra preg på meg. Men som sagt, så var det gode ting som kom ut av det. Og det gode er jeg takknemlig for, sier hun og smiler.

For selv om Hedvig hadde en tøff barndom, har hun det veldig fint i dag. Hennes åpenhet rundt barndommen er også noe følgerne hennes har takket henne for. Hun har fått flere meldinger av andre som enten er i, eller har vært, i samme situasjon som henne.

– Jeg får vondt av dem. Men jeg håper jo at når jeg svarer at det gir dem noe ekstra, og kan hjelpe på veien.

– Så jeg syns det er fint å dele, samtidig som jeg får vondt av å få slike meldinger. Det er bare å prøve å gi litt håp og råd der jeg kan, tenker jeg.

