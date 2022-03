Brann i boligblokk i Drammen

Klokken 16.40 melder politiet fra om at bygget er ferdig evakuert, men at de skal dobbelsjekke delen nærmest brannen for eventuelle beboere.



Det brenner fortsatt kraftig, og brannvesenet har ikke fått kontroll på brannen.

– Det er fortsatt fare for spredning, opplyser operasjonsleder i Sør-Øst politidristrikt, Ottar Steinstø.

Brannen har utviklet seg fra en leilighet i øverste etasje i en blokk på totalt ni etasjer.

Klokken 16.30 har politiet foreløpig ikke kommet i kontakt med de som er registrert på leiligheten der brannen brøt ut.

– Det skal være en boligblokk med 75 personer registret. Vi jobber med evakuering fra blokken. Brannvesenet er i gang med slokking, skriver politiet på Twitter klokken 15.52.

Nødetatene ankom stedet rundt klokken 15.45, og politiet på stedet meldte om røyk og flammer ut fra bygningen.

Det er foreløpig uklart om det har vært noen i leiligheten, og om disse har kommet seg ut.

Hele blokken skal evakueres, og en helsebuss er på vei til stedet.

Saken oppdateres.