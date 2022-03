Ukraina vil slette rekordholder fra historiebøkene

Fra 2000 til 2016 spilte Anatolij Tymostsjuk 144 landskamper for Ukraina. Det er 33 flere enn nestemann på listen, Andrij Sjevtsjenko.

Nå jobber Tymostsjuk som assistenttrener for den russiske storklubben Zenit St. Petersburg. Og han vekker avsky i hjemlandet.

Årsaken er at han verken har uttalt seg offentlig om Russlands invasjon av Ukraina eller avsluttet samarbeidet med Zenit.

– Ved å ta dette bevisste valget, skader Tymostsjuk imaget til ukrainsk fotball, mener forbundets etiske komité, og skriver at midtbanespilleren har brutt flere punkter i deres regelverk.

De foreslår derfor å fjerne 42-åringen fra det offisielle registeret til de ukrainske landslagene.

Komiteen ber også om at alle titlene Tymostsjuk har vunnet i ukrainsk fotball fjernes, i tillegg til trenerlisensen, statlige priser og ærestitler.

I STORKLUBB: Den defensive midtbanespilleren spilte for Bayern München i fire sesonger. Her med Louis van Gaal. Foto: OLIVER LANG

Han spilte i Sjakhtar Donetsk til 2007. Etter det spilte han for Bayern München og hadde to perioder for Zenit, før han avsluttet karrieren i kasakhstanske Kairat Almaty.

Tymostsjuk har vært en del av Zenits trenerapparat siden 2017.

Denne uken kunngjorde Fifa at utenlandske spillere og trenere i den russiske ligaen kan velge å midlertid suspendere deres kontrakter med klubbene. Forutsetningen er at spiller og klubb ikke allerede er enig om en avtale eller annen løsning.

Fra 30. juni må imidlertid spillerne og trenerne igjen returnere til Russland.