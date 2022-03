Selv OL-dronningen er overrasket over hvor bra hun har taklet diagnosen

Men når sesongen er over for skiskytterne, kan skaden Marte Olsbu Røiseland har levd med i flere år bli utslagsgivende for videre satsning eller ei.

I oktober i fjor var TV 2 på høydesamling i italienske Lavazé med skiskytterlandslaget.

Alle enerne fra sesongen før var der, den suverene verdenscupvinneren Tiril Eckhoff var der, VM-kongen Sturla Holm Lægreid og eneren Johannes Thingnes Bø.

Men ikke Marte Olsbu Røiseland.

I stedet for å tilbringe tid med lagvenninnene var 31-åringen på sin egen høydesamling i Ramsau i Østerrike. Ikke fordi hun ønsket å holde seg borte fra dem, men fordi hun av helsemessige årsaker måtte gjøre det på den måten.

– Marte har aldri hatt fokus på tingene som begrenser henne. Hun er en veldig tøff jente, og ikke den som føler at verden har vært urettferdig mot henne, sier Roger Grubben, som fungerer som en personlig trener for Røiseland.

GULLGROSSIST: Marte Olsbu Røiseland med alle medaljene sine fra OL. Foto: Heiko Junge

Vil ikke tøye strikken for langt

Selv om det fortsatt gjenstår to uker av sesongen kan man allerede fastslå at vinteren har vært et eventyr for 31-åringen fra Froland.

I OL i Beijing endte hun med tre gull og to bronse, hvorav fire av fem medaljer kom i individuelle øvelser.

Og i verdenscupen har hun festet et jerngrep om sammenlagttittelen, med 97 poengs ledelse på svenske Elvira Öberg når fem renn gjenstår. En seier i verdenscupen gir 60 poeng.

Og alt dette har hun fått til gjennom en oppkjøring der hun verken har kunnet løpe, i tillegg til å gå langt mindre på rulleski enn konkurrentene sine.

TREFFSIKKER: Olsbu Røiseland har en treffprosent på 90 denne sesongen. Foto: Torstein Bøe

– Hvor mye smerter har du når du trener?

– Jeg kan kjenne det når jeg går på ski, men det handler litt om hva slags periode jeg er inne i. Ski er i hvert fall en mye snillere bevegelsesform enn rulleski. Det har gått overraskende mye bedre enn da jeg fikk diagnosen. Sykling er kanskje den aller beste bevegelsesformen. Etter sesongen vil jeg ta en ny vurdering sammen med helseteamet. Jeg vil ha en bra fungerende kropp når jeg legger opp, og være sikker på at jeg aldri drar strikken for langt, sier Olsbu Røiseland.

Hun har i flere år vært hemmet av en belastningsskade i hofta, som siden før VM-sesongen i 2020 har medført totalt løpeforbud, og som altså i tillegg begrenser antall timer på rulleski.

Derfor måtte hun på snøsamling i Ramsau mens resten av laget løp og gikk på rulleski i det strøkne skiskytteranlegget i Lavazé i oktober.

Pirres av å gjøre ting annerledes

Spørsmålet er om Røiseland orker å gå løs på flere sesonger etter denne vinteren, når hun har oppnådd det aller meste og i tillegg må ta så mange hensyn som andre slipper å ta.

Samtidig er det noe ved det å gjøre ting annerledes som pirrer henne også.

– Kommer skaden til å veie negativt i vurderingen du skal ta etter sesongen?

– Det er noe som blir tatt med i evalueringen om veien videre, om jeg kan fortsette eller ikke. Jeg har ikke sjekket status på den biten der på en stund. Vi har prøvd å tilrettelegge så godt som mulig nå, og hvis jeg fortsetter må det tilpasses mer og mer, kanskje må jeg gjøre enda flere justeringer enn tidligere. Så ett spørsmål blir om jeg kan gjøre en like bra jobb selv om jeg må gjøre ting enda mer annerledes enn før

VIKTIG STØTTESPILLER: Roger Grubben er personlig trener for Marte Olsbu Røiseland. Foto: Carina Johansen

– Så det kan hende at skaden setter en stopper for karrieren?

– Den blir ikke bedre, og det kan være at den blir litt verre også. Kanskje jeg må gå enda mer på ski enn tidligere, og gjøre ting som er skånsomme for hofta. Om det taler imot vet jeg ikke ennå. For jeg er veldig glad i utfordringer. Det er spennende å se hvor langt jeg kan tøye strikken, hva som er mulig å få til og ikke. Det er gøy å få til det umulige også, sier Røiseland.

Hun varsler at den endelige avgjørelsen om fortsatt satsning eller ikke trolig vil drøye ut i april.

– Jeg prøver å holde fokus her og nå, og så kommer jeg til å bruke april til å finne alle svarene. Akkurat nå står jeg i avslutningen av en sesong som har vært utrolig god, og som kan bli enda bedre. Det hadde ikke vært riktig å ta en avgjørelse nå, det er så mye følelser involvert. Jeg må få det litt på avstand, kjenner jeg, sier Olsbu Røiseland.

Dropper poengtelling

Hele åtte ganger har hun stått øverst på pallen denne sesongen. Og bortsett fra åpningsrunden i Östersund, har hun aldri vært dårligere enn nummer åtte i et individuelt renn denne sesongen.

8. plassen kom for øvrig sist uke i Kontiolahti, etter at Olsbu Røiseland hadde tilbrakt mye tid på sofaen hjemme på Lillehammer siden returen fra OL.

Men det var neppe derfor hun ikke var like skarp som vi har vært vant med å se henne denne vinteren.

– Jeg tror noe av grunnen til at jeg har levert veldig gode resultater i verdenscupen tidligere er fordi jeg tenkte på hvert løp som trening til OL. Og så var det et sjokk for kroppen å komme i gang med verdenscupen igjen nå i Finland, og plutselig skulle regne på poeng og så videre. Det hadde jeg ikke gjort tidligere, sier Olsbu Røiseland.

TRUSSELEN MOT SAMMENLAGTSEIER: Svenske Elvira Öberg er 97 poeng bak i sammenlagtkampen. Foto: Frank Augstein

Nå har hun bestemt seg for å droppe all poengtelling og analyser av hvor gode plasseringer hun trenger sammenlignet med Öberg for å ta sammenlagtkula.

– Jeg må bare fokusere på meg selv igjen. Det er fort gjort å havne i den resultatbobla og tenke på hva alle andre gjør, og hva jeg må gjøre hvis hun gjør sånn. Plutselig var jeg litt usikker på hva målsettingen min var. Den fysiske formen min viste seg å være veldig god i Finland, men jeg var ikke like god på den mentale formen. Jeg klarte ikke å være i min egen boble og gripe mulighetene jeg fikk, og det var jeg litt irritert over. Kanskje var det dette jeg trengte for å komme meg skikkelig på igjen, sier hun.

– Hvor mye betyr det for deg å vinne verdenscupen sammenlagt?

– Det ville vært veldig gøy, og så kan det kanskje bli litt mer VM-basert framover, om jeg fortsetter. VM i Oberhof og VM i Nove Meste kommer de neste to årene, og det er utrolig kule plasser. Det er noen ting man ikke har opplevd. Og så har jeg aldri vunnet i Holmenkollen.

– Men slik du har framstått denne sesongen: føler du at du har «rundet» spillet litt?

– Ikke i det hele tatt. Jeg har hevet skytingen, men jeg kan bli bedre både teknisk og fysisk. For eksempel har jeg ikke prøvd å kjøre enda høyere høydesamlinger. Det har jeg alltid vært litt nysgjerrig på. Det kunne vært kult å prøve noe litt annet, gjort noen små justeringer og sett om jeg kunne tatt et nytt steg, sier Røiseland.