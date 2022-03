Artisten avslører sykdom på «Kompani Lauritzen»

For at deltakerne i «Kompani Lauritzen» skal bli den beste versjonen av seg selv, må de gjennom flere elleville øvelser. Derfor kan skavanker, tidligere skader og sykdom bli svært avgjørende.

På Instagram røper artist Tone Damli (30) at hun var syk, da hun ble med på det populære TV 2-programmet.

«Her ser jeg sliten ut ... Og jeg tror jeg er det. Jeg var faktisk syk da jeg kom inn dit. Feber, hostet og harket. Men på Kompani er det ingen kjære mor!», skriver hun under Instagrams historiefunksjon.

SYKDOM: Kompani Lauritzen-deltaker Tone Damli var syk da hun entret Setnesmoen leir i Åndalsnes. Foto: Instagram

Blandet en voldsom cocktail

Overfor TV 2 forteller rekrutten at hun var dårlig, dagen før hun dro hun dro til Åndalsnes.

– Dagen før avreise hadde jeg ganske høy feber og «kjetting» i halsen. Det var skikkelig dårlig timing, sier hun.

Medisinskapet hjemme ble endevendt, og blandet sammen til en voldsom cocktail.

– Jeg holdt på å gå i bakken av en voldsom cocktail med diverse ting, men jeg nektet å bli syk! Men det ble jeg, sier hun.

– Tårene sprutet

På grunn av sykdommen ble starten av oppholdet i kompaniet mer krevende for Damli, enn nødvendig. Men noe sympati var det lite av.

– Jeg var skikkelig pjusk i starten av oppholdet, men jeg måtte prøve å ignorere det. Jeg oppdaget kjapt at på Kompani Lauritzen er det ingen kjære mor, og heller ingen sympati for en skral kropp, forteller hun.

I løpet av den første tiden, slet hun både med tung pust og voldsomme hosteanfall. Damli forteller at hun av og til måtte bryte filmingen, når hun skulle intervjues av produksjonen.

– Jeg husker vi måtte stoppe å filme et par ganger, da jeg hostet til jeg brakk meg, og tårene sprutet. Også måtte jeg stå opp på natta for å gå ut på toalettet for hoste, for jeg ville jo ikke vekke hele kaserna, forteller Damli.

Fikk legetilsyn

På grunn av tilstanden til Damli, fikk hun til slutt legetilsyn. Heldigvis for 30-åringen behøvde hun ikke forlate kompaniet.

– Jeg fikk legetilsyn, men det var kun virus. Jeg levde på paracet, og lot det stå til. Også tok jeg selvfølgelig jevnlig covid-test, men den var negativ heldigvis!

Etter en ukes tid følte hun seg bedre. Da innså hun derimot at viruset hadde spredt seg på kaserna.

– Dessverre hadde jeg da smitta en del andre, så det var mange snufsende rekrutter der en periode.

Se Kompani Lauritzen onsdager klokken 21.40, og lørdager klokken 20.00, og når du vil på TV 2 Play.