Dette er den nye «Farmen»-programlederen

Niklas Baarli (32) tar over som programleder for det populære TV 2-programmet «Farmen».

Niklas Baarli (32) blir den nye «Farmen»-programlederen, etter VGTV-profil Mads Hansen (38) ga seg etter to sesonger. Årsaken var at Hansen skal bli programleder for det nye TV 2-programmet «Forræder».

Programredaktør i TV 2 Kathrine Haldorsen sier de gleder seg til å se Baarli som programleder for Farmen.

– Niklas har gjort en solid jobb for oss i TV 2 i ulike roller over lengre tid, og er blitt en viktig profil for oss. Vi gleder oss til å se han i både glamorøse Gullruten og som programleder i seerfavoritten Farmen, sier hun.

DELTAKER: Niklas Baarli var deltaker i den sjette sesongen av Farmen kjendis. Nå blir han programleder for Farmen. Foto: TV 2/Alex Iversen

Baarli blir nemlig også programleder for «Gullruten» som blir sendt på TV 2 i mai. Baarli sier det er en ære å få en slik rolle.

– Det er en uendelig ære å «lande» så store jobber i TV 2. Man blir jo ydmyk av mindre. En aldri så liten barndomsdrøm som går i oppfyllelse, dette!, sier Baarli.

Baarli var selv en svært aktuell deltaker i den sjette sesongen av «Farmen kjendis» som ble sendt på TV 2 i vinter. Der kom han helt til finaleuka.

I tillegg har han også tatt med seg sin far, Lars Baarli (70), for litt real voksenopplæring i TV 2-programmet «Alt min far ikke har lært meg».

32-åringen var også programleder for «Gullfisken» som ble sendt på TV 2 i februar.

