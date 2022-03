Sjelden har vi ventet lenger på en ny bilmodell. Men nå er ventetiden over. Volkswagen har akkurat hatt verdenspremiere på sin ID.Buzz. Dermed har vi fått en helt ny versjon av den legendariske Hippiebussen – og en modell som debuterer både som flerbruksbil og varebil.

Volkswagen deler nå en god del informasjon om bilen. Men de holder også tilbake på noe, blant annet rekkevidde og priser.

Det vi vet, er at det vil komme flere versjoner og valgmuligheter etter hvert. Dette går både på lengde, batteripakke og mulighet for 4x4.

Personbilutgaven starter med fem seter og bagasjeplass på opptil 1.121 liter. Dette er målt til toppen av bakseteryggen.Setene bak er fleksible og kan justeres i lengderetningen, dessuten legges ned separat. Ryggvinkelen kan også justeres. Senere kommer bilen med lengre akselavstand, seks eller syv seter.

Her er ID.Buzz akkurat avduket, under verdenspremieren i Norge.

4x4 kommer senere

Første utgave er den «korte». Her snakker vi lengde på 4,71 meter, både for person- og varebil. Med det er Buzz på lengde med mange stasjonsvogner og SUV-er i familiebilklassen. Men den er en god del høyere enn disse, noe som gir til dels mye større innvendig plass.

Det starter med én batteripakke, på netto 77 kWt. Det er samme størrelse som vi blant annet kjenner fra dagens VW ID.4. Rekkeviddetallet er altså ikke offisielt ennå, VW informerer at det "blir oppgitt senere". Men spekulasjonene går på at vi kan vente oss et tall mellom 350 og 400 kilometer. Senere vil det komme minst en utgave med større batteri og dermed lengre rekkevidde. Bilen kan ta imot inntil 170 kW ved hurtiglading.

Elmotoren ( det er bare én i starten), yter 204 hestekrefter og 310 Nm. Kreftene fordeles til bakhjulene, 4x4 er ikke tilgjengelig før senere.

Personbilutgaven byr på et gedigent bagasjerom.

Mye er resirkulert

ID. Buzz kommer med full LED-belysning. Den tynne stripen mellom frontlyktene er også LED.

Ikke uventet er det fokus på resirkulerbare materialer her. Rattet er trukket med et syntetisk materiale som skal se ut som kvalitetsskinn, og gi tilsvarende følelse. Materialene som brukes i setetrekk, gulvtepper og taktrekk i ID. Buzz inkluderer elementer fra resirkulerte produkter.

En del av Volkswagens bærekraft.tanke, er også at selskapet lover å ta tilbake høyvoltbatteriet etter endt levetid som bilbatteri, og forberede det for annen gangs bruk – for eksempel som energilager for solcelleanlegg.

Retrofaktoren er høy også i interiøret, samtidig kjenner vi igjen flere elementer fra VWs øvrige ID—modeller her.

Toveis-lading

For å matche den høyreiste sittestillingen i forsetene, er instrumentene i ID. Buzz plassert høyt. Alle indikatorer er digitale og ergonomisk plassert innenfor synsfeltet. «Digital Cockpit» foran føreren har et display på 5,3 tommer. Infotainmentsystemet er plassert i midten. «Discover Navi» systemet, som er standard, har en 10-tommers skjerm, mens «Discover Pro»-navigasjonssystemet har en skjerm som måler 12 tommer.

VW skal om kort tid også lansere toveis lading. Det gjør det mulig for elbiler å levere effekt tilbake til det elektriske nettet. Det vil virke stabiliserende i elektrisitetsnettet – og for eksempel også gjøre det mulig for håndverkere å benytte bilen som strømkilde ved avsidesliggende oppdrag. ID. Buzz og ID. Buzz Cargo vil bli lansert med denne teknologien på plass.

Senere vil toveislading bli en mulighet for alle modellene i ID.-familien med 77 kWt batteri. For biler som allerede er utlevert, vil denne teknologien bli tilgjengelig via en «over-the-air»-oppdatering.

Med lengde på 4,71 meter er ID.Buzz en relativt kompakt flerbruksbil.

Husker krevende parkering

Personbilutgaven er utstyrt med opptil åtte USB-C-porter, én av dem plassert i sladrespeilet. Det skal gi rikelig med tilkoblings- og lademulighet for både fører og passasjerer. Bilen har to koppholdere under et flipp-lokk under infotainmentsystemet. På samme måte som Transporter og Crafter har i tillegg ID. Buzz Cargo to koppholdere plassert foran A-stolpene.

Assistentsystemene inkluderer nye og sammenkoblede teknologier slik som en minnefunksjon for den automatiserte parkeringen, slik at du kan lagre spesielt krevende innkjøringer, og «Car2X», som varsler om lokale farer basert på informasjon fra andre kjøretøy i nærheten.

«Travel Assist» vil benytte seg av innsamlede data fra andre kjøretøy for å gi bedre assistanse både i lengde- og sideretning. Det gjør at du kan kjøre delvis automatisert gjennom hele hastighetsregisteret – for første gang også med assisterte filskift på motorvei (over 90 km/t).

Volkswagen starter med femseters-versjon, i tillegg til varebil. Senere kommer seks- og sjuseter.

Salget åpner i mai

Retrofaktoren er viktig for denne bilen. Det ser vi også i fargeutvalget. Standardfargen er «Candy White» . I tillegg får du blant annet: «Mono Silver», «Lime Yellow», «Starlight Blue» og «Energic Orange». Mange vil helt sikkert også kombinere to farger: Her tilbyr VW «Candy White» i kombinasjon med «Lime Yellow», «Starlight Blue», «Energic Orange» og «Bay Leaf Green».

Produksjonsstarten for bilen er første halvdel 2022. Det vi vet, er at det allerede har rullet en del eksemplarer ut av fabrikken. Salgsstart skjer i mai.

Lansering i de første landene finner så sted høsten 2022, Norge er ikke overraskende ett av de første markedene her.

