Sp-topper krever at Vedum setter ned bensin- og dieselavgiften

Sps Per Olaf Lundteigen krever at partiets finansminister får ned drivstoffprisene, mens lederen i Ringsaker Sp er skuffet over Trygve Slagsvold Vedum og ber ham være mer framoverlent.

Prisene på drivstoff har aldri vært høyere enn nå. Det er variasjoner rundt om i landet, og onsdag lå dieselprisen på over 27 kroner per liter i Tromsø.

Dette må regjeringen gjøre noe med, krever Senterpartiet-nestoren, som er stortingsrepresentant fra Buskerud.

– En må få kontroll på drivstoffprisene ved å redusere avgiftene, sier Lundteigen til TV 2.

Situasjonen med en pumpepris rundt 25 kroner rammer særlig folk i distriktene, som er avhengig av bil, påpeker han. Og det er ikke gitt at prisøkningen stopper opp.

– Det er ekstraordinær prisøkning som vi må gripe inn og forhindre, sier Lundteigen

– Men er det ikke krevende å få kontroll på drivstoffprisene når det pågår en krig?

– Det er implisitt at det er i en krigssituasjon regjeringen må vise handlekraft for å gi folk trygghet, sier han.

AVISER: Lover ingen kompensasjonsordning for de rekordhøye drivstoffprisene. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Vedum håper på normale priser

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) beskriver dagens drivstoffpriser som «enormt høye». Men avviser overfor TV 2 at han kommer med en kompensasjonsordning for høye drivstoffpriser.

Det må tas andre grep enn kompensasjon for høye drivstoffpriser, framholder han.

– Vi vil se på grep som gjør at det samlede skatte- og avgiftsnivået for de som tjener under 750.000 kroner går ned og ikke opp.

Vedum viser til at prisøkningen blir tema på regjeringens budsjettkonferanse til uken.

– Og så får vi håpe situasjonen roer seg kjapt ned, og at markedene normaliserer seg, slik at man kommer tilbake til et normalt prisleie, sier Vedum til TV 2.

Må komme ut av baksetet

Men lederen i Ringsaker Sp, Odd Amund Lundberg, har en bønn til regjeringen og Sps egen finansminister om at de nå jobber dag og natt for å få på plass en kompensasjonsordning.

– Jeg vil si at jeg er skuffet over partilederen, og jeg ønsker at man nå skal lene seg framover, sier Lundberg til TV 2.

Han mener det går for sakte i regjeringen.

– De må ut av baksetet og sette seg foran og ta styringen. Det er det som faktisk er forventingen til oss som er i regjering, at vi tar tak i de sakene som kommer, og dette er en kjempestor sak som er viktig å løse raskt, sier han.

– Jeg forventer at de setter seg sammen og jobber hardt for å få til en god løsning, slik de gjorde når det gjaldt strøm, oppfordrer Lundberg.

Kan bli tragisk for familier

For en vanlig familie med barn som skal kjøres til og fra skole og idrettsaktiviteter kan drivstofføkningen ramme hardt, påpeker han. Særlig fordi det kommer på toppen av høye strømpriser og økte renter og matvarepriser.

– Det betyr at mange mister den bufferen de kanskje hadde, og det kan få tragiske konsekvenser for mange mennesker med de prisene som er nå, sier Sps leder i Ringsaker.

KREVER HANDLING: Lederen i Ringsaker Sp, Odd Amund Lundberg, ber finansminister Trygve Slagsvold Vedum være mer framoverlent Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Lundberg sier han er klar over at krigen i Ukraina påvirker prisene, men mener det likevel må komme tiltak i Norge som gir en stabil pris som er «levelig».

– Oljenasjonen Norge, med de inntektene vi har, må evne å gjøre noe raskt i en vanskelig situasjon, sier han.

Minner om Arnstads «ultimatum»

Å få ned prisene på bensin og diesel er en viktig sak for Sp, understreker Lundteigen.

– Vi er et praktisk og jordnært parti.

Lundteigen viser til uttalelsen parlamentarisk leder Marit Arnstad kom med før valget om at Senterpartiet ikke kan sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner som følge av økt CO2-avgift.

– Nei. Det kommer ikke til å skje. Det blir en beinhard forhandling. Tredobling av CO2-avgiften og bensinpris på 20 kroner kommer til å ødelegge hele legitimiteten til klimapolitikken ute i det norsk folk. Vi slutter opp om målet om 50–55 prosent kutt innen 2030. Men skal du få til det, må du ha med folket på det, sa Arnstad til VG.

En slik uttalelse forplikter, mener Lundteigen.

– Det er en sunn holdning det hun sa i valgkampen, sier han.

TV 2 har ikke lyktes i å få noen kommentar fra Arnstad.

Vedum avfeier kritikk

Vedum avfeier at Arnstads uttalelse har noen betydning i den nåværende situasjonen, og viser til at den dramatiske økningen i prisene på bensin og diesel skjer som følge av krigen, og ikke regjeringens politikk.

– Jeg vil også ha drivstoffprisene ned.

– Ja, men hva vil du gjøre?

– Nå er vi midt i en ekstrem situasjon med det som skjer rundt oss, så nå kan det skje mange ting i energimarkedet de neste dagene som vi ikke har oversikt over, sier han.

Han avfeier at han ikke er fremoverlent nok, når han ikke følger oppfordringene om å komme med en kompensasjonsordning raskt.

– Vi venter og ser om det er noen andre grep vi kan ta, Det som er viktig for oss er å få til lavere kostnader på transport, derfor kom vi med pendlerfradraget som gjelder for neste år, sier han.

Vedum er opptatt av å hjelpe de som er rammet av krigen.

– Det er ekstreme utslag på grunn av den krigen vi ser, som vi aldri hadde tenkt kunne skje. Nå må vi prøve å roe den situasjonen og hjelpe de som er rammet av den forferdelige krigen. Så får vi gjøre grep i Norge som gjør at de som tjener under 750 000 kroner skal oppleve at det samlede skatte og avgiftsnivået skal ned, og ikke opp, gjentar Sp-lederen.