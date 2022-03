Liverpool-favoritten advarer Manchester City: – Ingen rom for feil

Luis Díaz har et trofé som Liverpool-spiller allerede. Nå vil colombianeren ha mer.

– Vi har ingen rom til å gjøre feil. Men det har ikke Manchester City heller. De må gjøre som oss, nemlig å vinne hver kamp. Alle kampene blir som en finale fremover.

Luis Díaz snakker om tittelracet i Premier League. Hans nye klubb Liverpool er for alvor med i kampen om gullet etter en lang rekke med gode resultater.

Avstanden opp til Manchester City på førsteplass er på seks poeng med en kamp mindre spilt enn tabellnaboene fra Manchester.

– Han er perfekt i Liverpool-systemet

25-åringen har vært en åpenbaring etter overgangen fra portugisiske Porto i januar. Mot Norwich scoret han sitt første Premier League-mål for Merseyside-klubben.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen liker det hun har sett så langt fra Liverpools nye nummer 23.

– Han virker veldig påskrudd. Liverpool har fått en veldig bevegelig spiller som søker rom hele tiden. I tillegg har han enorme tekniske ferdigheter.

Fotballeksperten har også latt seg imponere av gjenvinningspillet til colombianeren.

– Han tar aldri pause uten ball. Gegenpresset virker som ligger latent fra før. Díaz er ekstremt bra på å omstille seg etter balltap.

– Er du overrasket over hvor god han har vært?

– Jeg er overrasket, men samtidig har Díaz ferdighetene til å passe rett inn. Han har den rette innstillingen. Det virker som et meget godt kjøp av Liverpool, konkluderer Gulbrandsen.

Díaz nøler ikke med å fortelle om hvorfor han valgte å komme til Liverpool.

– Jeg har fulgt Liverpool sin utvikling over tid. Det er mange spillere som vil spille i denne ligaen, inkludert meg selv. Historien til klubben er ganske unik.

– Også har du spillestilen: Laget spiller en veldig attraktiv og underholdende fotball. Det var en av de største motivasjonene for å komme hit.

Blir inspirert av sine lagkamerater

Han nyter tiden sammen den fryktinngytende angrepstrioen i Liverpool med navn Mohammed Salah, Diogo Jota og Sadio Mané.

– Jeg er veldig stolt over å dele garderobe med slike spillere. Jeg beundrer de over hva de har oppnådd, og for hva de kommer til å oppnå videre i sine karrierer.

Superlativene sitter løst når Díaz beskriver sine medangripere.

– Jeg tror det som er spesielt med disse karene er at de aldri blir tilfredse. De ønsker å oppnå mer, og bli bedre. Det er hva fotball handler om, sier han.

Gulbrandsen tror Díaz på lang sikt kan bli en fullgod erstatter hvis noen av stjerneangriperne forsvinner.

Med påfyllet av Díaz, er Liverpool-bredden blitt bedre. Det kan Liverpool profitere på i et meget tett kampprogram framover, tror Gulbrandsen.

– Signeringen av Díaz gjør at Klopp har mer å velge i. Nå får man mulighet til å hvile flere mann. Det kan bli viktig.

EN GOD KLEM: Luis Díaz ved siden av en veldig god fotballspiller med navn Mohammed Salah. Foto: PETER POWELL

Allerede en favoritt hos Klopp

– Hva er beskjeden fra Klopp?

– Han vil at jeg skal gjøre det jeg alltid har gjort. Gå på banen og bevise nivået mitt, sier Díaz.

Og det mangler ikke akkurat på lovord fra manager Jürgen Klopp. Før Mesterligamøte med Inter Milan skrøt han uhemmet av nyervervelsen sin overfor TV 2.

– Det er kvalitet. Jeg sa da vi signerte ham at han er en spiller som blomstret sent. For noen år siden spilte han en eller annen plass i Colombia. Han er en tynn gutt, og måtte ha noe spesielt med seg, og det har han. Han har veldig smarte bevegelser, og tar til seg informasjonen han får på trening. Han er klok og tar det med en gang, sa Klopp.