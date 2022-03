Alexandra Rotan hastet til sykehus igjen: – Jeg begynte å riste

Den norske musikkgruppen KEiiNO bestående av Alexandra Rotan (25), Fred-René Buljo (34) og Tom Hugo Hermansen (42) er for tiden på turné i Australia. Bandet er blant annet kjent fra da de representerte Norge i «Eurovision Song Contest» i 2019.

Rotan fikk nylig oppfylt drømmen hennes da hun fikk muligheten til å holde en koala.

Sangeren ble derimot denne helgen sendt på akutten med smerter og store utslett. Hun ble nemlig klort av koalaen og måtte gå på antibiotika.

Tirsdag ble tilstanden til Rotan forverret og hun ble igjen hastet til sykehuset.

– Jeg gikk fra å føle meg bra og frisk, til 39.5 °C i feber. Jeg begynte å riste og hadde problemer med å puste, skriver hun på Instagram.

Hun skriver videre at legen var redde for at infeksjonen fra helgen hadde spredt seg til noe verre.

– Jeg var så redd, men sykepleierne og legene tok godt vare på meg.

På sykehuset fikk 25-åringen fire poser med intravenøs penicillin, og er nå utskrevet fra sykehuset. KEiiNO skal fortsette turnéen i Melbourne og Daylesford for deres to siste konserter.

God kveld Norge har vært i kontakt med Rotan, som ikke ønsker å utdype hendelsen utover uttalelsen på Instagram.